La OFAC ratifica la fecha tope para liquidar los negocios con Cartes

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Gobierno de los Estados Unidos advirtió que, en virtud de lo que señala la orden ejecutiva (OE) 13.818, que designa a Horacio Cartes por su participación en actos de corrupción, los ciudadanos y las empresas estadounidenses deben avanzar en los procesos tendientes a liquidar las relaciones con el ex presidente de la República y sus numerosas empresas.

En ese sentido, cabe recordar que junto con la OE 13.818, la OFAC emitió la Licencia General 6 (GL 6) Global Magnitsky, que autoriza –en ciertas condiciones– transacciones que sin esta habilitación estarían prohibidas, tal como taxtativamente lo estipula. Puntualmente, se refiere a las operaciones que son necesarias para la liquidación de transacciones con Cartes o sus firmas vinculadas.

las empresas. Puntualmente, se aclara que esto afecta a las empresas Bebidas USA, Tabacos USA, Frigorífico Chajhá y Dominica Acquisition, y a cualquier entidad en la que Horacio Cartes o las empresas que fueron citadas posean, directa o indirectamente, una participación del 50% o más.

Asimismo, a través de una publicación realizada en su página web y de informaciones que fueron brindadas por fuentes diplomáticas, la OFAC ratificó que la fecha tope para estas transacciones de liquidación de negocios con el ex mandatario es el próximo 27 de marzo de 2023.

prohibición. “Después de la expiración de esta autorización general, las personas de los EEUU tendrán prohibido participar en tales transacciones de liquidación con entidades bloqueadas de Cartes, a menos que estén exentas o autorizadas de alguna forma por la OFAC”, señala una comunicación del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

“Se alienta a las personas de los EEUU que no puedan liquidar transacciones con entidades bloqueadas de Cartes a buscar orientación de la OFAC antes de las 12:01 am, hora del este, del día 27 de marzo de 2023”, agrega.

No americanos. En el caso de las personas no estadounidenses, se menciona que estas podrían liquidar las transacciones con entidades bloqueadas del ex mandatario sin exponerse a sanciones bajo la OE 13.818, “siempre que dicha actividad de liquidación sea consistente con la GL 6”.

“Las transacciones de liquidación que involucren a personas no estadounidenses pueden procesarse a través del sistema financiero de los EEUU o involucrar a personas de los EEUU siempre que dichas transacciones cumplan con los términos y condiciones previstos en la GL 6”, añade.

Finalmente, se insta a las personas que no puedan liquidar transacciones con entidades bloqueadas de Cartes, a “solicitar orientación de OFAC, antes de las 12:01 am, hora del este, del día 27 de marzo de 2023”.

Más compañías también podrían recibir sanción

El castigo financiero de Estados Unidos contra el ahora presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, afecta en principio a su persona y a cuatro empresas de su propiedad, pero fuentes de la Embajada de los EEUU en Paraguay aclararon que más compañías pueden ser objeto en el futuro de alguna sanción por parte de la OFAC.

Cartes y sus empresas tienen bloqueado el acceso al sistema financiero estadounidense en cualquier tipo de movimiento.

Esto implica también que intermediarios financieros deben realizar sus análisis de debida diligencia para determinar que no se incumplan los términos que impuso la Oficina de Control de Activos Extranjeros.

En los casos en los cuales el ex presidente Cartes deje de tener una participación accionaria de 50% o más, se debe cotejar la operación para determinar si esta empresa puede operar con algún actor de EEUU, explicaron desde la Embajada en nuestro país. Se advierte que las operaciones de salida de Horacio Cartes de las empresas debe ser real y no ficticia; es decir, que no sea solo en los papeles.

50 por ciento y más de participación accionaria de Horacio Cartes en las empresas es el parámetro de control.

4 empresas del ex presidente de la República Horacio Cartes fueron primeramente nombradas por la OFAC.