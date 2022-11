La nueva duda en torno a los penaleros

Cerro Porteño no pudo ante Libertad e igualó sin goles, que lo mantiene en la tercera línea del Clausura a falta de dos fechas para el final.

Jean Fernández malogró un penal que pudo ser el gol del triunfo. De acuerdo a la decisión de otorgar la responsabilidad al arquero, el entrenador Francisco Arce explicó: “Aquino es el penalero uno; Jean el dos y Moreno Martins el tres. Y como Claudio (Aquino) no estaba en cancha, Jean era el encargado de patear el penal”. “Lo pensaremos mejor para ver quién patea, por él mismo, para que no quede con esa marca”, añadió. Ante la no titularidad desde hace varias fechas de Aquino y Moreno, se abre la incógnita de quién puede ser el próximo ejecutante. Por otro lado, el lateral izquierdo Luis Vargas sufrió ayer rotura de ligamentos de rodilla.