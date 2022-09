La necesaria reflexión filosófica

La filosofía es por lo tanto necesaria a la existencia.

Ignorarla es un riesgo.

Pero su inexorable búsqueda no siempre es garantía de verdad.

No obstante, ¿por qué la filosofía adquiere la dimensión de necesidad para la vida personal y social? ¿No hay en la sugerencia un sobredimensionamiento de la importancia de la filosofía?

De hecho, se puede vivir sin la filosofía. La mayoría desde luego la desconoce. Y a pesar de ello vale la pena preguntar: ¿de qué vida se trata? Probablemente de una mera subsistencia biológica. O de una existencia que consciente e intelectivamente ignora la filosofía, pero que de modo práctico e inconsciente se deja guiar por alguna idea más o menos filosófica.

Hay que decir de una vez: la filosofía es indispensable para el sujeto porque el pensamiento y las verdades son constitutivos de su condición humana. Los primeros filósofos descubrieron la filosofía mediante la admiración o la actitud meditativa. O porque se dejaron llevar por la relación que se proyecta entre sus ideas y las cosas que despertaron su curiosidad, su atención.

Esa relación es philein, amor.

Cuando Heráclito afirma que “todo sucede según la discordia y la necesidad”, no inventa una verdad por simple abstracción. El enunciado surgió de una fuerza interior: el deseo de conocer, la voluntad de inquirir incesantemente y el asombro ante la belleza y lo ignorado. La filosofía es posible porque responde al deseo, al amor, que relaciona al hombre con su mundo de una manera singular: la de entregarse con pasión y completa inquietud a la tarea de pensar. ¿Por qué? Porque anhela conocer, saber. Lo desea tanto que su amor a la sabiduría se convierte en proyecto de vida, en destino.

Así la filosofía es vocación. Vocación de ser. De ser que se descubre en el pensar. Por eso, pensar y ser son una misma cosa: lo configurativo del hombre. No está aquí, en esta morada de la existencia, como un ente más que se muestra simplemente a la vista como los demás seres y objetos, sino como destinación pensante.

El amor al saber funda su identidad. Pero no ama el saber por el saber mismo, sino porque su destino es develar, explorar y confrontar las verdades, las cosas como realmente son o puedan ser. Vive para interrogarse y preguntarse sobre los enigmas. Además, por ese impulso consubstancial a su singularidad humana, del deseo de saber pasará al conocimiento científico; a crecer y a convivir con la filosofía y la ciencia.

Hoy ambas disciplinas del conocimiento cuentan con una interacción con diferentes sistemas y teorías. Hay tantas filosofías como hipótesis científicas.

Estudiarlas y dedicarse a ellas son formas de aproximación a una buena filosofía y a las leyes y a los principios de la ciencia. No basta la presentida necesidad, la que en un recodo de la vida nos puede llevar a alguna mala filosofía. Esto es: a una deducción incorrecta o a una idea falsa.

Pero también se puede arribar a una mala filosofía por la vía del estudio. En el axioma inicialmente citado no se denuncia ese riesgo. Y no por una neutralidad ética. Suponemos que por cierto determinismo. Por no afrontar el problema de que existen filosofías, así como seudociencias, que han construido afirmaciones y doctrinas que no resisten la evolución de los conocimientos ni la confrontación teórica. Pues hay “filosofías” que se aferran más a sus creencias y dogmas antes que a las verdades y conjeturas. Que son cerrojos de la observación y la crítica. Y que adoptan, por consiguiente, estrategias de encubrimiento, de distorsión y de manipulación.

Esas filosofías son malas, porque se han apartado del originario amor al saber, del saber que enciende y conmina a la verdad y a la duda, puertas de la reflexión fundante del conocimiento. Y de la insurgencia de la crítica a las instituciones y prácticas que ofenden a la razón. Mientras, la filosofía necesaria, imprescindible, es la que compele al pensar a la construcción de propositciones emancipatorias. Siempre, aquí y ahora, con proyección universal.

Juan Andrés Cardozo

