"La música siempre fue como un refugio cuando me pasaba algo"

"Nací a los seis meses, prematura. Me diagnosticaron retinopatía del prematuro grado I en el ojo izquierdo, me tenían que haber hecho un tratamiento láser, pero en IPS me dieron de alta diciéndole a mi mamá que estaba bien. En un control, me derivaron a un oftalmólogo, que le dijo a mi mamá que tenía ceguera irreversible porque no me habían hecho un tratamiento correcto. Y, que ya era imposible que recupere la vista porque ya habían pasado dos meses.

Yo no sufrí, pero mi familia sí. Buscamos otras opiniones, pero hasta ahora no hay cura para la retinopatía. Igual si hay cura, yo no quiero porque sería como nacer de nuevo, tengo que aprender todo de nuevo. No me gusta mucho la idea. A mí me encanta mi vida.

Quiero ganar ese juicio (contra el Instituto de Previsión Social). No es solamente por mí que queremos ganar el caso, sino que por toda esa gente que no tiene la fuerza o los recursos para poder hacer lo que nosotros estamos haciendo.

"No me imaginaba"

Canto. Me encanta cantar. De hecho, estoy por lanzar mi canción Cursis. Es una canción que escribí. Estoy superfeliz. La verdad que la música es todo para mí. La música siempre fue como un refugio. Cada vez que a mí me pasaba algo, yo me encerraba a cantar. Después, era como, bueno, ya canté todo, volvamos a la realidad.

La música uno la trae por dentro. La voy a registrar en APA (Autores Paraguayos Asociados). Tengo el apoyo de mi familia, de un productor. Él me asesoró para registrar la canción y generar ingresos con lo que me gusta. La canción es una balada muy hermosa. Estoy segura de que va a conectar con un montón de personas porque tiene una letra muy linda.

Tengo otra canción en proceso de producción. Estoy en un momento muy lindo. Quiero llegar a cumplir mi sueño: quiero viajar por el mundo, cantar, ser una artista.

Subí una historia cantando una música de Camilo (cantante famoso) y lo etiqueté. Me compartió una vez la historia, siempre cuando subo algo relacionado a él me contesta. Me dice: cantas muy bien, seguí adelante, sos muy talentosa. Todos esos mensajes de aliento.

Camilo es mi cantante favorito. Es demasiado para mí, yo no puedo creer hasta ahora todas las cosas que me pasan, en el sentido que llegué a gente que no me imaginaba.

A los 14 empecé a estudiar canto. Estudié dos años y después por la pandemia tuve que dejar. Este año ingresé al Conservatorio Nacional de Música para estudiar profesorado. Quiero estudiar sicología también, soy muy productiva.

Me gusta hacer contenido en Tik Tok. Muestro cómo es el Braille, cómo hago para hacer las tareas del colegio, canto, hago de todo un poco en Tik Tok. El primer video que hice fue en marzo, que mostré cómo se escribía en Braille y el video tiene 45 millones de reproducciones.

Yo leía los comentarios y la gente cree que las personas con discapacidad vivimos en una burbuja. Y no es así. Entonces me dije, vamos a concienciar y vamos a mostrar cómo vivimos.

Mi vida en Tik Tok

Y bueno, ahí empecé y hasta ahora la gente se sorprende con lo que podemos hacer. Yo creo que es falta de información. Justamente digo que las personas con discapacidad tenemos que informar lo que podemos hacer o lo que no nos gusta hacer.

Me pasa, por ejemplo, que alguien viene y me dice: ¡Ay! ¿Me querés tocar la cara para ver cómo soy? Y esas cosas la gente hace. Y no es maldad, pero es incómodo.

A veces la gente se enoja cuando les pasa eso, a mí personalmente todo lo tomo muy tranquilamente porque entiendo también que no es con mala intención.

A mí me gustaría que la gente me trate como se les trata a todas las personas sin discapacidad, porque no tiene que haber un trato distinto.

En mi familia el trato siempre fue igual. Tengo cuatro hermanos, entonces de lunes a viernes cada uno tenía que lavar los cubiertos. Nunca hubo excepciones de: vos no vas a lavar porque vos no ves. O sea vas a lavar, te vas a cortar, pero vas a aprender. Siempre fue así la crianza.

Mi familia es fundamental. Me pasa mucho que por ahí cuando me desanimo, es como que ellos me animan. Siempre digo que Dios me dio una familia muy unida.

Vivo en Clorinda, pero siempre vengo a Asunción. El año que viene termino el colegio. Mi mamá trabajaba en el Consulado paraguayo y como allá es más tranquilo, cuando terminó su cargo decidimos quedarnos en Clorinda. Es cerca y cada vez que queremos venimos a Asunción".

En textual

"A mí me gustaría que la gente me trate como se les trata a todas las personas sin discapacidad, porque no tiene que haber un trato distinto".

Ximena Coronel, cantante