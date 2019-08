La Itaipú denuncia pérdidas por impasse ANDE-Eletrobras

La Itaipú Binacional añade un condimento más al complicado escenario que se presenta en el marco de las negociaciones por la contratación de su potencia, de parte de ANDE y Eletrobras. Al respecto, la Dirección Financiera de la hidroeléctrica informó que, de enero a julio del presente año, los valores que la Itaipú esperaba recibir por la prestación de servicios de electricidad suman USD 1.347,6 millones. Sin embargo, al séptimo mes del corriente ejercicio, la central solo pudo percibir efectivamente USD 1.293 millones (USD 54 millones menos). Explicó que la diferencia representa una reducción de aproximadamente 4% de los ingresos esperados en el periodo en cuestión y añadió que, en caso de mantenerse esta situación de falta de acuerdo del valor de potencia a ser contratado entre las entidades compradoras (ANDE y Eletrobras), la represa estima una reducción financiera de aproximadamente 22%, con un valor equivalente a USD 115,1 millones de los ingresos correspondientes al ejercicio 2019. “El valor total estimado de reducción de ingresos para el 2019 del 22%, sumado al valor adeudado por la Eletrobras de USD 54,9 millones referente al ejercicio 2018, sumarían al final del 2019 un total aproximado de USD 170 millones”, informó la entidad binacional. FUTURO. Itaipú acotó que los vencimientos de las facturas por la prestación de servicios de electricidad son siempre el 20, 30 y 10 de cada mes, que serían aproximadamente en 50, 60 y 70 días posteriores al mes de competencia. Esto significa que los pagos efectivos de la potencia contratada correspondientes de octubre a diciembre 2019 impactarán financieramente en los ingresos de enero a marzo de 2020. “La Itaipú, margen derecha (lado paraguayo), está realizando las gestiones de cobranza ante la Eletrobras y ante las autoridades de Margen Izquierda (lado brasileño) de la deuda por valor de USD 54,9 millones con sus respectivos intereses moratorios. Este valor se encuentra registrado como activo en el balance del 2018 de la Itaipú, en la cuenta denominada cuentas a recibir de clientes”, enfatizó. AUTODESCUENTO. La información oficial de la usina confirma lo que había relatado Pedro Ferreira, ex presidente de la ANDE, acerca de la forma en que Eletrobras estaba ejerciendo presión en la hidroeléctrica, para que se firme un acuerdo con la ANDE cuanto antes. En el resumen presentado a la Cámara de Senadores, Ferreira destacó que la empresa brasileña reclamó que en junio, julio y setiembre del año pasado el suministro a la Eletrobras no alcanzó los valores pretendidos en su contrato. Por ende, manifestó su intención de descontar USD 59 millones del pago y, pese a que posteriormente Itaipú le hizo la compensación por la energía no entregada en los meses reclamados, en diciembre del año pasado Eletrobras procedió al descuento de USD 54,9 millones.