La intervención judicial a frigorífico resultó infructuosa

Este frigorífico fue denunciado por alrededor de 100 de sus 220 trabajadores ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess), lo que motivó que la propia titular de esta cartera, Carla Bacigalupo, encabezara el jueves pasado una comitiva de fiscalizadores que llegó hasta la fábrica con la intención de fiscalizar el cumplimiento de las normas laborales, pero no fueron autorizados a ingresar al frigorífico.

Andrés Argüello, director general de Fiscalización de Mtess, indicó que una vez que la comitiva judicial y laboral pudo ingresar ayer al frigorífico, solicitaron a los funcionarios administrativos la documentación pertinente, referente a la nómina de trabajadores y sus legajos, así como también realizaron un recorrido por las instalaciones, en donde pudieron constatar que los trabajadores no estaban en sus puestos laborales. “Iniciamos la inspección, pero no se pudo terminar porque el objetivo principal de los fiscalizadores era tratar de detectar la mayor cantidad posible de irregularidades, incumplimiento o violación de las normas laborales, pero si no se encuentran los trabajadores es difícil constatar esos aspectos”, señaló.

Argüello manifestó que otorgarán un plazo de cinco días para que la empresa consiga toda la documentación que debe presentar, para volver a ser citada ante esta oficina ministerial para que presente toda la documentación requerida.

Posteriormente, los fiscalizadores judiciales y ministeriales volverán a fiscalizar la empresa, en un horario en que los trabajadores estén presentes en sus lugares de trabajo.

Mientras, entre 80 y 100 trabajadores del frigorífico Asunción se encontraban en frente a la empresa, sin saber a ciencia cierta cuál será la suerte que correrán.

Los afectados alegan que la empresa les debe el salario de diciembre y el aguinaldo, además se encuentran en calidad de suspendidos laborales, aunque su asesora legal maneja la información de que los mismos serían desvinculados de la empresa.