“La inteligencia emocional es fundamental para las metas”

Recordó que pasó por Boca Juniors y Estudiantes de la Plata, entre otras entidades, y que la inteligencia emocional es fundamental a la hora de fijar metas y objetivos para un emprendedor.

Según destacó, en cuestión de inteligencia emocional, si una persona tiene calificación 4 (de un grado de 0 a 10 de ese tipo de inteligencia), lo más probable es que no concrete su proyecto, pero si tiene de 9 a 10 en inteligencia emocional, pero no tiene el foco bien puesto en su idea, se dispersa y no logrará sus objetivos.

“El coaching es un espacio conversacional, pero con uno mismo, sobre todo. Trabaja en el estilo de pensamiento, en nuestra corporalidad”, explicó a los presentes en el evento de la UIP Joven.

Recordó aspectos de la importancia de que los equipos de fútbol cuenten con un guía que les ayude a los atletas a saber gestionar las emociones y buscar la manera de sacar lo mejor de uno mismo; al tiempo de orientar en torno al emprendedurismo.