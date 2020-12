La infiltración zurda en la ANR

El discurso más comentado de la semana no fue emitido en un ámbito político o en un recinto partidario. Fue el de Horacio Cartes en una casa particular durante el festejo de un cumpleaños.

Lo que dijo es algo difícil de explicar, pues tocó muchos temas y en todos ellos fue fiel a su habitual estilo inextricable. Pero tratándose del gran patrón de la política paraguaya, conviene intentar desentrañar qué nos quiso decir.

Comenzó asegurando que el Partido Colorado es la reserva moral del país. Enseguida, se dejó llevar por su misoginia de siempre —esta vez le tocó el turno a Kattya González y a Rocío Vallejo— y su maniqueísmo, que reduce su visión del mundo a una lógica amigo-enemigo.

Cartes está disgustado porque parte de su tropa en la Cámara de Senadores le hizo un desaire al destinar recursos económicos a las organizaciones campesinas, debido a la crisis económica y sanitaria. Los trató de “sicarios del presupuesto” y, como algunos de ellos eran sus correligionarios, les acusó de ser parte de la “izquierda colorada”. Ocurrente, don Horacio. Nada menos que la vetusta ANR, la entidad política que mejor representó los intereses de la oligarquía agroganadera y empresarial paraguaya desde antes de la mitad del siglo pasado, tendría un sector parlamentario zurdo.

El partido del general Morínigo, del general Stroessner, del general Rodríguez, del general Oviedo —bueno, este hasta que se volvió insoportable— y de miles de otros uniformados militares y policiales dispuestos siempre a enfrentar la amenaza comunista mundial se habría dejado infiltrar por exóticas ideas marxistas.

Miro al revés y al derecho la lista de diputados y senadores del Partido Colorado buscando socialistas, pero solo veo sólidos representantes del conservadurismo nacional, exceptuando unos cuantos tan poco preparados para el cargo que dudo sepan qué significa conservadurismo nacional.

Pero Cartes fue más allá en su posicionamiento político. Montado al aluvión mediático ultraderechista —al que apoya de modo muy efectivo— de los movimientos autodenominados “provida” y “profamilia” se embanderó contra las “ideologías foráneas”.

Anunció que enfrentará a aquellos que pintaron el Panteón de los Héroes, a los que quemaron iglesias en Chile, a los que queman campos aquí y a los que presentaron una ley en el Congreso argentino.

Si usted necesita un tiempito para tratar de entender todo lo que expresó, le cuento que nuestro ex presidente no le dará respiro. Pasó inmediatamente a sugerir que el Santo Padre lo llama por teléfono para pedirle cosas.

Por lo menos así lo entendí yo. Dijo: “Mi teléfono es el termómetro de la gente. No me da vergüenza y me hago responsable de que el Santo Padre, el papa Francisco, me dijo ‘presidente, le ruego que luche por la familia hasta el último grado de energía que tenga’. Lo haré, porque resúltase que ahora nos quieren confundir con eso”.

En realidad, todo lo anterior es mero pintoresquismo político. El curioso y enredado modo verbal del dueño de la ANR es entendible, con paciencia. Lo trascendente es que la Operación Cicatriz le está dando más dolores de cabeza que lo presupuestado.

Hay demasiados intereses particulares en juego y aquellos “fieles” que perciben que el arreglo los llevará a un futuro poco promisorio no tienen drama en desertar. Es complicado imponer candidatos del movimiento Concordia para las internas municipales; sobre todo, si el propio Cartes transgrede lo convenido. Hace unos días participó del lanzamiento de la candidatura por Honor Colorado de la ex fiscala Blanca Agüero para la intendencia de Lambaré.

Fue, en resumen, un discurso algo extravagante y con dos mentiras inadmisibles: la ANR no es la reserva moral del país y es tan, pero tan, de derecha que es impensable que prospere una izquierda colorada.