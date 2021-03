La INC promedia de nuevo despacho de 50.000 bolsas

Luego de reclamos que se arrastran desde el año pasado en materia de producción por traslado de materia prima y estiaje del río Paraguay, la Industria Nacional del Cemento (INC) está volviendo a despachar desde febrero el unas 50.000 bolsas diarias, según su lista oficial.

El titular de la cementera estatal, Ernesto Benítez, confirmó a ÚH la citada cifra de despacho diario de bolsa de cemento y que, de hecho, en febrero ya cerraron con promedio de 50.000 bolsas.

Explicó que el bajo caudal de los ríos dificulta la importación de una mayor cantidad de materia prima.

“Otro inconveniente que hay es que esa flexibilización que se había dado el año pasado se arrastra también el hecho de que probablemente se ha dado muchas licencias por una cantidad muy grande de productos importados y los que comercializan cemento tienen mucha cantidad de producto importado. Eso hace que no retiren mucha carga de la INC hasta tanto vendan más volumen del importado”, puntualizó.

Refirió que últimamente están sacando una lista de despacho más de 50.000 bolsas, pero hay muchos distribuidores que desisten de retirar y que están en el orden de las tres mil bolsas. Benítez dijo que esta situación les ayuda en ciertos aspectos. “Como la venta misma bajó, debido a que hay mucho cemento importado en el mercado, los importadores compran pero ya no el volumen de antes y al no tener tanta cantidad de ventas, no retira y nosotros procedemos a bajar los despachos pendientes que tenemos y hoy están en el orden de las ochocientas mil bolsas”, remarcó.