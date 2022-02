La INC estima pérdidas de alrededor de G. 50.000 millones en el 2021

“Este año estamos teniendo las mismas dificultades que atravesamos el año pasado. Ahora, por de pronto, estamos con una expectativa de mejoría en el nivel del río después del primer trimestre y que permita por lo menos tener una navegabilidad de entre 50 y 60 por ciento de la carga”, apuntó.

Subrayó que hasta ahora prácticamente todo se realiza vía terrestre, tema en el cual también tienen problemas porque como empresa pública el sistema de contratación es muy cerrado y no da posibilidad de conseguir mejores costos. Indicó que esto hizo también que se reduzca el nivel de descargas por día de clínker en Villeta, que de 1.200 toneladas se redujo a 750.

PÉRDIDAS. Benítez comentó que el 2021 fue un año dramático con los costos y más, a partir de que respetaron lo que recomendó el Equipo Económico de no reajustar precios en la medida de lo posible.

“Eso se respetó, pero significó cerrar el año con números negativos. No tengo aún los números finales, tenemos que esperar los de noviembre y diciembre, pero estamos alrededor de los 50 mil millones de guaraníes”, precisó.

Señaló que ahora dependerá de la capacidad de la empresa de recuperarse por lo asegurado que tiene de colocación de productos.

Asimismo, indicó que la INC también va a mejorar sus recaudaciones a partir de los ajustes de precios que realizaron el 11 de enero pasado.

Señaló que el promedio de reajuste por bolsa fue de entre doce y trece por ciento. Anteriormente la bolsa de cemento en planta costaba 43.000 guaraníes y con el reajuste pasó a 48.500.

Sobre el punto, el presidente de la cementera estatal aseguró que este reajuste no impactó en el precio final del mercado.

“Una cuestión muy importante que la gente no comprende respecto a la INC es el hecho de que no vende directamente al consumidor final, sino tiene una serie de circuito de distribución. Le vende al distribuidor primario que vuelve a colocar a otro vendedor. El precio de INC no mueve el tablero del precio del mercado en el rubro de cemento. Lo único que hace es regular el precio en el primer nivel de distribución”, dijo.

Mencionó que actualmente están teniendo un promedio de despacho de entre 30 y 36 mil bolsas por día. Subrayó que todos los días están buscando mecanismos para hacer más eficiente el traslado de clínkler.

Volviendo al tema del resultado negativo del año pasado, Benítez refirió que hay formas de ir logrando la recuperación. Dijo que una de ellas es que la modalidad de contrataciones que tiene la empresa con proveedores “nos da la posibilidad de amortizar o aguantar ese tipo de pérdida en el transcurso del tiempo y recuperarnos en el transcurso de los meses con una mejor distribución”.



La Cifra

G. 48.500

es el nuevo precio de la bolsa de cemento de la INC, luego de la suba de entre 12 y 13% implementada en enero.



Trabajando bien

El gerente de Cementos Yguazú, Andrés Wardle, indicó que la empresa está trabajando bien, pese a las dificultades. “Los problemas del río se mantienen tal como sucedió a lo largo del año pasado, pero desde mediados del 2020 venimos sosteniendo el transporte de materia prima a un costo mayor que el normal y previsto, con el objetivo de que la producción de cemento no se vea afectada”, dijo. Remarcó que la demanda la están atendiendo sin problema alguno.