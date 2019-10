La historia de una bailarina de la India llega al Teatro Municipal

La bayadera (bailarina de la India) es una de las obras del repertorio clásico, interpretado por grandes compañías del mundo. El montaje forma parte de la tercera temporada de la compañía, dirigida por el maestro Miguel Bonnin.

La puesta cuenta con la participación en vivo de la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por el maestro Juan Carlos Dos Santos, en tanto que la coreografía es de la maestra Lidia Segni, ex directora del Ballet Estable del Teatro Colón, sobre original de Marius Petipa.

historia. La obra tiene lugar en el Oriente y presenta la historia de Nikya, bayadera de la India, enamorada de un príncipe (Solor) que debe casarse con la hija del rajá gobernante. Pero el gran sacerdote de la religión brahmánica también desea a Nikya. La malvada hija del rajá (Gamzatti) no duda en matar a Nikya, con un áspid venenosa. Después, vendrá otro elemento romántico, cuando la bayadera, ya muerta, aparece en el más allá irreal, en el reino de las sombras. “Es una obra que tiene lo netamente clásico, como es el acto de las sombras, equiparable al segundo acto de la obra Lago de los Cisnes, el acto blanco. Al mismo tiempo, se juegan muchas situaciones, intereses a nivel de poder, del amor, y así se crean situaciones muy fuertes”, analiza Lidia Segni.

La maestra explica que para su propuesta, fueron respetados el argumento y el pas de deux, tradicionales de Petipa.

“Esto, por dos razones; primero, porque son hermosos, y segundo, porque si la compañía quiere invitar a un bailarín de cualquier parte del mundo, puede hacerlo; las partes de los primeros bailarines, de Petipa, se bailan igual en todas partes del mundo. Más que nada recreé partes relativas al cuerpo de baile”, señala.

Valoración. La maestra Segni, miembro del jurado del Prix de Lausanne, ex docente y directora del ballet de Julio Bocca, valora el trabajo de los bailarines de la compañía municipal de nuestro país.

“Lo que más valoro en un bailarín es la disciplina y el trabajo. Cuando veo a uno, y me ha pasado acá, al que le he dado un poco de ánimo y que me ha puesto todas las garras para lograr lo que le pido, eso me encanta. Quiero ver gente que desea trabajar y crecer, que no se conforma con chaturas”, confiesa.

Lidia Segni, quien vino al país como invitada exclusivamente para montar La bayadera, opina que Miguel Bonnin, director del BCMM, es el responsable de que la compañía haya perdurado. “Alguien de afuera no sé si aguantará el clima (de Paraguay), y terminará yéndose. Miguel tiene tenacidad, sigue y sigue, es muy inteligente para manejar la compañía y a la hora de marcar pautas”, afirma.

Espectáculo: Ballet La bayadera, en su versión completa, con música de Ludwig Minkus, a cargo del Ballet Clásico y Moderno Municipal de Asunción, dirigido por el maestro Miguel Bonnin. Participa en vivo la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), en esta ocasión dirigida por el maestro Willian Aguayo. La coreografía es un trabajo de la maestra Lidia Segni, sobre original de Marius Petipa.

Estreno: Viernes 25, a las 20.30.

Lugar: Teatro Municipal (Presidente Franco y Chile).

Acceso: G. 30.000 y G. 50.000, en Red UTS y en boletería del Teatro Municipal.

Presentaciones: Las funciones continúan el sábado 26, a las 19.00; domingo 27, a las 16.00 y 19.00; viernes 1 de noviembre, a las 20.30; sábado 2 de noviembre, a las 19.00; y el domingo 3 de noviembre, a las 16.00 y 19.00.