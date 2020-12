La historia del perfume Nº 5 de Chanel y de su creadora

El Nº 5 de Chanel, el perfume más famoso del mundo; el único pijama de la actriz Marilyn Monroe, el motor de la riqueza de la diseñadora Gabrielle Chanel y un objeto casi fetichista que en 2021 cumplirá 100 años, rodeado de éxito y de polémicas. La historia del perfume llega en el libro El Nº 5 de Chanel, biografía no autorizada, escrito por Marie-Dominique Lelièvre, quien es autora de Saint-Laurent, chico malo y también Chanel & Co.: Las amigas de Coco. El libro salió a la luz tras casi treinta años de una investigación que de la escritora francesa Lelièvre.

La creación del perfume se remonta a una alianza de 1921 entre el perfumista franco-ruso Ernest Beaux y la modista, y su nombre es el principal objeto de debate entre historiadores y aficionados. La versión de que fue bautizado con el número de la muestra que más gustó a Chanel o el relato que ella ofreció sobre los motivos por los que el cinco era su número de la suerte son algunos de los rumores desmentidos por Lelièvre. En este caso, se tendrá que asumir que hay múltiples posibilidades sobre le nombre porque sigue siendo un misterio. OLOR A LIMPIO “Algo muy especial, que no manche, que huela muy bien, si no, se acabó, es un caos”, fueron las instrucciones que Chanel dio a Beaux, probablemente sin saber que la muestra que ella eligió era en realidad un perfume desaparecido de la Rusia imperial, el Rallet Nº 1, creado por el perfumista de los Romanov antes de la Revolución. La francesa, una huérfana con una infancia miserable, casi analfabeta, y con su belleza y astucia como únicas armas, logró crear un imperio de la nada. En 1920, cuando la costura era lo único que le importaba, no imaginó que el perfume sería un éxito universal y que la convertiría en rica. El dinero llegó, en 1924, cuando se alió con los hermanos Pierre y Paul Wertheimer y con Théophile Bader, uno de los fundadores de Galerías Lafayette, y crearon Les Parfums de Chanel. Chanel obtuvo solo el 10% mientras que los Wertheimer el 70% y Bader el 20%. Cuando el perfume fue un éxito Chanel se sintió estafada. Sus maniobras para recuperar más derechos sobre su creación empezaron en los años 30 y llegaron a su punto álgido durante la ocupación nazi (1940-1944), con la que ella, como otros miembros de la élite francesa, se mostró complaciente. EFE



EN SU CENTENARIO. Con el título El Nº 5 de Chanel, biografía no autorizada, el libro se enmarca en el centenario del famoso perfume.