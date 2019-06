La guarania sigue su camino para ser patrimonio de la humanidad

“Empezamos a grabar un disco con la Orquesta Sinfónica Nacional (Flores sinfónico, guaranias sinfónicas), dirigida por Juan Carlos Dos Santos, con la ayuda del joven director William Aguayo, que tiene conocimientos como pocos sobre J. A. Flores. Lo hicimos en el estudio de Sergio Cuquejo, con mucho cariño a Flores y conscientes de que la guarania es la banda sonora del Paraguay”, contó Ricardo Flecha.

Además, dice qué: “Hay otras cosas que se están haciendo en paralelo para sumar al proyecto. La idea es juntar en un solo calendario todo, y empezar este recorrido por el interior de nuestros corazones con la guarania como nave insignia”.

DIFUSIÓN. La propuesta es realizar conciertos, llegar a los colegios y hablar sobre Flores, explicar por qué creó la guarania, cuál es su aporte a la cultura nacional, y cómo fue un ciudadano de bien. “En esta campaña es importante que nos sumemos todos. Uno no puede amar lo que no conoce, y mucha gente no conoce la historia de la guarania, ni saben de su autor”, explica el artista. Flecha inició este proyecto bajo la denominación Donde la guarania crece, con el objetivo de difundir y revitalizar el género, en el 2013. “Esta preocupación nace hacia finales de 2012, viendo que este género musical era poco difundido, a diferencia de la polca, por ejemplo”, recuerda el músico.

Desde LA COMUNA. Vicente Morales, al frente de la Dirección de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción, considera que esta iniciativa “para la Comuna asuncena es un compromiso y a la vez un honor ser parte de este proyecto”.

Para Morales, la guarania como eje fundamental de la cultura de la ciudad, por tratarse de un género musical urbano, “debe ser reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Para lograr esta declaración, la petición debe tratarse con mucho rigor ante la Unesco”.

El funcionario municipal dice que se pretende que dicha solicitud sea presentada en el 2020. “Luego sobrevendrá un proceso de demostración de su importancia, para que finalmente concluya en la declaración por parte de la Unesco”.

Con miras a lograr ese objetivo, en el ciclo denominado Rohayhuve Che Barrio, se lleva la guarania a los distintos barrios de Asunción. “El objetivo es fortalecer su presencia en el mundo cultural, al mismo tiempo de estimular la interpretación y la composición de canciones nuevas, por parte de nuevos creadores del género, con sonidos y palabras con contenido contemporáneo”, suma Morales.

En lo que sigue del año en curso, la Dirección de Cultura impulsará un anteproyecto de ordenanza municipal para un fondo concursable, que buscará fomentar y estimular la creación de canciones con el referido ritmo.

A saber

Ricardo Flecha impulsa desde el 2013 el proyecto que apunta a que la guarania sea declarada como patrimonio inmaterial de la humanidad por la Unesco. Desde

este año, y los años

consecutivos, se realizan diversas acciones para difundir y promover la guarania. Este año se lanza una campaña de difusión masiva, en

el marco de conmemoraciones por los 115 años del nacimiento de José Asunción Flores.

El objetivo es “hacer de esta una causa nacional”.