La grave negligencia del MOPC pone en riesgo vidas humanas

El accidente de tránsito del kilómetro 28 del Acceso Sur que costó la vida a dos personas y dejó un saldo de tres heridos graves es la muestra más trágica y dramática de la desidia ministerial.

En esa vía y en otras del Departamento Central se observan rutas muy angostas, con cruces de ida y vuelta sobre la misma calzada, baches profundos, grietas, falta de señalización horizontal, carencia de iluminación, inexistencia de viaductos para el cruce de peatones de un lado a otro de las rutas así como tampoco hay veredas en algunos lugares y otros problemas de orden cotidiano.

Lo que se colige de esto es que el MOPC se desentiende del mantenimiento de las redes viales. Es absurdo que uno de sus funcionarios diga que no se pintan las señalizaciones horizontales tan esenciales para orientar a los conductores en los lugares donde hay curvas o desniveles del suelo porque no hay dinero para la pintura. Entonces, ¿para qué se cobran los peajes si los fondos no van a ser invertidos a favor de la seguridad de los que abonan lo que se les exige?

El MOPC anuncia que solo el año que viene se realizará la repavimentación de la ruta PY01 –nomenclatura actual de la ruta 1 que une Asunción con Encarnación–, de acuerdo al cronograma de obras.

Esa intervención se realizará cuando el deterioro de la capa asfáltica sea ya catastrófico. El ente público, sin embargo, debe tener la suficiente racionalidad como para no dejar que las vías de circulación vehicular lleguen a su máximo nivel de inutilización. El mantenimiento que permite que se alargue la vida útil de las rutas es fundamental para conservar en buen estado las carpetas pavimentadas.

El capítulo de la señalética vial es otro tema espinoso. El robo de los carteles que indican los límites máximos de velocidad, curvas, accidentes geográficos, cruces peligrosos, nombres de pueblos y cursos de agua y salida de vehículos es todo un problema. Obras Públicas no se preocupa de reponer lo rapiñado utilizando materiales que no despierten la codicia de los ladrones, ni mucho menos en perseguir a los delincuentes.

De todo esto se concluye en la necesidad de que el MOPC asuma con responsabilidad su obligación de ofrecer a los ciudadanos seguridad vial manteniendo las rutas del país en buen estado. No hay excusas que valgan cuando se trata de garantizar la vida de las personas que circulan por las distintas uniones viales del país.