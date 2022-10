La gastronomía no sintió el efecto “derrame” de Odesur

Transcurridas las dos semanas de los Juegos Odesur y después de conocer las ganancias obtenidas por cada sector, difundidas por la Secretaría Nacional de Deportes, Gayet sigue sosteniendo que el famoso “derrame” de dividendos al que se refieren las autoridades gubernamentales no llegó en gran porcentaje al sector gastronómico, como se había anunciado en un principio.

El titular de Arpy sí destacó que hubo algunos emprendimientos gastronómicos que se beneficiaron con los Juegos Odesur, principalmente una marca que ganó la licitación para proveer de alimentos a los atletas, así como los restaurantes que funcionan dentro de los hoteles y aquellos que cuentan con locales en los patios de comida.

“Los Juegos Odesur no fueron muy auspicios para los restaurantes del gremio de la Arpy, salvo algunas excepciones de locales asociados que funcionan en los patios de comida, a los que les fue un poco mejor, tampoco les fue fantástico, pero los restaurantes que no estuvieron dentro de la licitación o dentro de los hoteles, realmente tuvimos poco o nada de clientes turistas. El derrame, si llegó a nosotros, no pasó de USD 50.000 y estoy hablando a nivel país”, se ratificó Gayet.

Agregó que sus asociados no llegaron a ver una masa significativa de turistas, a pesar de que instituciones como Migraciones y Senatur difundieron que ingresaron durante esas dos semanas alrededor de 70.000 visitantes. “Normalmente los turistas suelen acudir a los restaurantes y a los hoteles, y ahí es que lo encuentro raro, porque habrán sido turistas que entraron y salieron el mismo día, porque no vimos el efecto derrame de tanta cantidad de gente”, expresó.

No obstante, el empresario gastronómico destacó varios puntos positivos de los Juegos Odesur, como la infraestructura deportiva de primer nivel que quedó y que muchos paraguayos hayan descubierto otros deportes, además del fútbol y el tenis. También destacó la alegría generalizada de la ciudadanía, pero no vieron que los USD 260 millones de ganancia proyectada llegaran a los restaurantes.



50.000

dólares sería el monto del derrame obtenido por los restaurantes durante los Juegos Odesur, según Gayet.