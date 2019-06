La fuerza del interior se siente en Pedro Juan

En primer turno, San Juan de Yby Yaú, que participa por primera vez en la competencia, logró derrotar al Oriental de la Chacarita, que disputa la Primera C, tras igualar 2-2 en los 90 minutos e imponerse 3-2 en la tanda de penales.

Los goles para el equipo representante del Departamento de Concepción fueron anotados por Richard Florenciáñez, de penal (4’) y Gabriel Benítez (️64’).

Mientras que para los chacariteños marcaron Jesús Martínez, de penal (26’) y Diego González (85’).

En los penales para San Juan marcaron: Alfredo Mora, Luis Blanco y Víctor Lovera; malogró Gabriel Benítez. Por el lado de Oriental marcaron Juan Soler y Jesús Martínez; fallaron: Carlos González, Enrique Aguilera y Éver Alfaro.

San Juan se medirá ante el vencedor de la llave entre Aquidabán de Pedro Juan Caballero vs. el Deportivo Capiatá en los 16avos de final.

Dura victoria. 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, que milita en la Intermedia, tuvo que trabajar mucho para superar a Silvio Pettirossi de la Primera C, con la notable actuación del portero Juan Mareco del equipo del barrio Republicano de Asunción.

El gol de la victoria para el Gallo Norteño fue del juvenil Matías Benítez, en contra de su valla, a los 68’.

La victoria deja en los 16avos de final al equipo del Bambino Jara Saguier, que aguarda a su rival que saldrá del cruce entre Atlántida vs. Cerro Porteño.

Al jueves. Hoy no habrá Copa Paraguay, pero sí seguirá mañana con otra jornada a disputarse en el estadio Martín Torres de Trinidense, donde Tacuary (de Primera B) jugará ante Resistencia (de Intermedia) a las 17.00 y Juventud (Primera C) vs. Trinidense (Intermedia), a las 19.15.