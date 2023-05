La franquicia Star Wars se celebra con desarrollo de varios proyectos

La saga fue reactiva hace algunos años con otros tres filmes, del 2015 al 2019, con un protagonismo más plural de personajes, como Rey, Finn, Poe Dameron, Kylo Ren, etc. En paralelo, otras producciones como dibujos animados expandían la historia presentada en la pantalla grande, mientras el fanatismo y aprecio a la franquicia fue pasando de generación en generación.

Hoy es el día en que los fanáticos rinden tributo al universo de Star Wars. La fecha fue establecida luego de un evento relacionado a Margaret Thatcher. Al asumir el cargo, el 4 de mayo de 1979, su partido publicó una nota en el diario inglés London Evening News, en la que celebraban el inicio de su gobierno y utilizaron la frase “May the 4th be with you, Maggie. Congratulations”. Al leerse, la pronunciación es parecida a una icónica frase dicha en la película “May the force be with you”.

Desde entonces, hallada esa coincidencia, los seguidores de Star Wars se apropiaron de la fecha y la instalaron como su día oficial.

Novedades. El universo expandido de la saga no para de crecer. Una de las principales plataformas de esta expansión es el streaming, donde la serie The Mandalorian, se convirtió en un gran éxito. Entre las novedades, en agosto está previsto el estreno de otra serie derivada centrada en las aventuras de la personaje Ahsoka Tano.

En ese sentido, recientemente, en el Star Wars Celebration, evento realizado hace unas semanas, se anunció la reactivación de producciones cinematográficas de la saga. Hace algunos años, a la par de las cintas centrales, se llegaron a realizar varios derivados, como Rogue One y Solo: Una historia de Star Wars, esta último, considerada un fracaso de recaudación, lo que provocó la cancelación de la idea de lanzar una película de la franquicia anualmente.

En cuanto a las nuevas películas, se anunció que Dave Filoni será director de una de ellas, mientras que James Mangold filmará otra en la que contará la historia de los primeros Jedi. El anuncio más celebrado fue el regreso de la actriz Daisy Ridley, intérprete de la guerrera Rey, quien protagonizará una cinta que será ambientada 15 años después de los eventos ocurridos en El ascenso de Skywalker, que da cierre a la última trilogía.