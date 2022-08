La Fiscalía volverá a inspeccionar escena donde falleció la senadora

El suceso se registró en la madrugada del domingo en una granja ubicada a 10 mil metros de la ruta PY02, a orillas del lago Acaray, donde estuvieron acampados dirigentes juveniles en un conversatorio con la legisladora hasta cerca de la medianoche.

Los participantes se retiraron y quedó un reducido grupo de personas, entre familiares y amigos, con intenciones de amanecer en el lugar. La senadora cargó un colchón hasta el muelle, ubicado sobre el espejo de agua, donde pretendía pasar la noche a la intemperie. Esta era una práctica habitual de la parlamentaria del Partido Liberal, pero afín al sector colorado de Horacio Cartes.

Una nieta fue a buscarla en dos ocasiones para pedirle que regrese al grupo, pero la legisladora explicó que quería quedarse en ese lugar, según el relato de los investigadores.

Luego, alrededor de las 02:30 de la madrugada del domingo ya no la encontró en el sitio, y tras buscarla infructuosamente en todos los rincones del establecimiento, con ayuda de otros familiares, ante la desesperación decidieron recurrir a la Policía.

Como respuesta, agentes policiales, con acompañamiento de integrantes del Cuerpo de Bomberos, realizaron una nueva búsqueda de la senadora, hasta que la hallaron sin vida a unos 30 metros del muelle, ya al amanecer.

DILIGENCIAS. Según informó a este diario la fiscala Leiva, ella y su equipo tienen previsto volver a la granja Doña Zulma, propiedad de la fallecida senadora, donde tuvo lugar su deceso, para la inspección del lugar y realización de algunas mediciones como parte de la reconstrucción de los hechos y las circunstancias que precedieron al fallecimiento de Gómez.

Entretanto, se aguardan los informes oficiales de los resultados de la autopsia realizada por el Laboratorio Médico Forense del Ministerio Público, en Asunción, así como el análisis toxicológico de las muestras extraídas del cuerpo de la víctima. Todo esto para determinar si había ingerido alguna sustancia que pudo haberla afectado y provocado su caída al agua. La fiscala Leiva confirmó que Zulma Gómez no sabía nadar.

Por otro lado, la Fiscalía maneja datos de la existencia de cámaras de circuito cerrado fuera del predio donde se registró el hecho, no obstante, servirá para analizar si se registraron movimientos de personas en el muelle, ya que, conforme a lo señalado por las autoridades, en el horario en el que se produjo la caída había mucha neblina, lo que dificultaba la visibilidad.

DESPEDIDA La senadora fue despedida por los familiares, amigos y correligionarios en un camposanto privado ubicado sobre la ruta PY07, en la ciudad de Hernandarias.

El acceso fue restringido a la prensa, por un pedido de privacidad de los familiares, quienes le dieron el último adiós a las 15:00 de ayer.

El médico forense Pablo Lemir, quien practicó la autopsia al cuerpo de la legisladora, aseguró el domingo que la misma habría caído accidentalmente al agua y falleció a causa de una “asfixia mecánica por sumersión” o ahogamiento, confirmando la hipótesis inicial. También aclaró que no encontró lesiones en las manos ni el rostro. Que no tenía el aspecto de alguien que estuviera luchando. La investigación fiscal, no obstante, continúa.