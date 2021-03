La Fiscalía imputó a cinco manifestantes y no al escopetero

La Fiscalía imputó a los cinco supuestos participantes del incendio en el local de la Asociación Nacional Republicana (ANR), pero no existe imputación en contra del escopetero que habría disparado contra los manifestantes.

La imputación penal es contra Arnaldo Francisco Martínez Benítez (38); Vivian Guadalupe Genes Meza (25); Enrique Agüero Escobar (20); Pedro Manuel Areco Ríos (21), y Luis Miguel Trinidad Paniagua (26).

El sábado se dio a conocer la orden de detención contra estas personas por los fiscales María Estefanía González y Lorenzo Lezcano, que reemplazan a Ángel Ramírez.

Los agentes citan los presuntos delitos de perturbación de la paz pública, producción de riesgos comunes, daño a cosas de interés común, daño a obras construidas o medios técnicos de trabajo.

La causa quedó ante el Juzgado de Garantías 4, a cargo del juez Raúl Florentín, quien actualmente es interinado por su colega Cynthia Lovera, teniendo en cuenta las medidas sanitarias que entraron a regir el pasado jueves.

Sin embargo, si bien se presentó la imputación, ningún detenido fue puesto a cargo del Juzgado de Atención Permanente, a cargo de la jueza Hilda Benítez, quien estuvo de guardia entre el sábado y ayer domingo.

Los imputados serían los responsables del incendio provocado a la sede de la ANR, ocurrido el pasado miércoles, luego de las protestas tras rechazarse el juicio político al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y al vicepresidente Hugo Velázquez.

Pedro Manuel Areco (21), estudiante de Derecho y uno de los imputados, se presentó ante la unidad fiscal de Estefanía González, con una abogada, para interiorizarse de la imputación, pero nadie supo darle explicación, según un video del momento.

ESCOPETERO. Por otro lado, hasta el momento, no se presentó imputación alguna en contra del suboficial Juan Romero, quien fue el que en las filmaciones de esa noche aparece con una escopeta supuestamente disparando contra los manifestantes.

El suboficial se presentó ante la Fiscalía para declarar, donde señaló que utilizó una escopeta que tenía hace tiempo, y que no tenía proyectiles letales, sino solo balines de goma. Resaltó que no hubo heridos de bala ni fallecidos en esa noche. En su declaración había señalado que luego del primer ataque a la ANR, se les proveyó de balines de goma y que se habían solicitado armas largas, pero como ya no había en la Agrupación, trajo una vieja escopeta que tenía hace tiempo. Resaltó que existe un registro del retiro de los balines.