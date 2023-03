La Fiscalía dice que no se dejará intimidar por Trump

Bragg señaló a los funcionarios que la Fiscalía está coordinándose con la Policía y que la seguridad de los trabajadores será la prioridad número uno. El mensaje privado enviado por el fiscal llega después de que Trump anunciara que espera ser arrestado el martes por esta investigación y convocase a sus seguidores a manifestarse. “Protesten, recuperen nuestra nación”, dijo en su red social Truth Social con una retórica parecida a la que usó en los días previos al asalto al Capitolio, en enero de 2021, cuando también había llamado a sus partidarios a salir a las calles contra los resultados de las elecciones en las que fue derrotado por Joe Biden.

La investigación de la Fiscalía de Manhattan, que dura casi 5 años, se centra en un presunto pago de 130.000 dólares a la actriz Stormy Daniels a cambio de su silencio durante su campaña electoral a la Casa Blanca de 2016.

La Casa Blanca vigila. La Casa Blanca indicó ayer que vigila el surgimiento de eventuales protestas en caso de que Donald Trump llegue a ser arrestado este martes, tal y como aseguró el sábado el ex mandatario republicano (2017-2021). “Controlamos siempre la situación lo mejor que podemos. Y obviamente no queremos que haya violencia, desde luego no hasta el extremo de lo que vimos el 6 de enero de 2021”, dijo en la cadena Fox uno de los portavoz de la Presidencia estadounidense, John Kirby.

“Estamos vigilando esto y por supuesto lo vigilaremos de cerca”, dijo Kirby sobre esas eventuales protestas, subrayando que trabajan mano a mano con autoridades locales y estatales en todo el país.

Trump basó su información en filtraciones ilegales de una oficina de la Fiscalía de Manhattan corrupta y altamente politizada que ha permitido que se establezcan nuevos récords en delitos violentos y cuyo líder está financiado por George Soros”.

Trump acusó ayer domingo a su sucesor, Joe Biden, de estar implicado en la investigación en su contra por parte de la Fiscalía de Manhattan, en el marco de la cual prevé ser detenido este martes.