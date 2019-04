La esperada y última película de Los Vengadores llega a Paraguay

El grave desenlace de los acontecimientos provocados por Thanos, que acabó con la mitad del universo y parte de los Vengadores, obliga a aquellos superhéroes que sobrevivieron a tomar una firme posición en el nuevo filme que marca el cierre de un recorrido cinematográfico sin precedentes. Con el guion de Christopher Markus y Stephen McFeely, y un sinfín de estrellas, entre ellas Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Brie Larson, Chris Evans y Mark Ruffalo, se espera que el largometraje se convierta en un éxito cinematográfico, como en el caso de Avengers: Infinity War, que el pasado año recaudó un total de 641 millones de dólares el fin de semana de su lanzamiento.

“Es una de las películas más esperadas del año; las expectativas son grandes. En el transcurso de los lanzamientos de las películas de Marvel se ven cada vez más fanáticos. Las entradas que se pusieron en venta enseguida se agotaron en algunos cines y eso es bastante positivo para el mercado local. En Paraguay se estrenará antes que en EEUU”, refiere Vanessa Figueredo, de la distribuidora paraguaya Filmagic.

Elogiada. El largometraje es no solo “épico”, sino también una cinta que “no se parece en nada” a otros proyectos de los que formaron parte la mayoría de los superhéroes, según asegura Chris Hemsworth, quien interpreta a Thor. “Preparaos para Endgame, porque vais a experimentar una de las piezas más épicas que jamás hayáis visto en el cine”, manifiesta el actor.

Luego de diez años, los Vengadores afrontan el final del juego en Endgame, el último capítulo de la Fase tres del universo cinematográfico que comenzó en el 2016 con Capitán América: Guerra civil, un proyecto también dirigido por los Russo.

En la película, sus directores, no dan rienda suelta a pensar sobre qué pasará después, pues esta película “catártica y poderosa” es el “capítulo final” de la fase 3 del Universo Cinematográfico de Marvel.

El pasado de los personajes será clave como demuestran los flashbacks de los tráileres y como dejaron entrever en los Russo, quienes afirman que no se centraron “en absoluto” en mostrar el futuro como se ha hecho en otras entregas anteriores. 2Solo miramos atrás, a todo lo que hemos recorrido”, finaliza Anthony.

Opinión

“Es el corolario de una década”

“Avengers Endgame es el corolario de una década viendo cómo mis fantasías de niño nerd se hacían realidad en la gran pantalla. Solo quien devoró los cómics de Lee, Kirby, Ditko e incluso Millar y Hitch puede entender el orgasmo que supondrá llegar al epílogo de esta saga. Solo espero que los hermanos Russo estén a la altura de las expectativas y que reivindiquen a Hulk, al que dejaron muy mal parado en Infinity War. No pueden dejarnos a los fans del gigante de jade con bronca, no nos provoquen, no somos nosotros cuando nos disgustamos...”. Luis Bareiro, periodista.

Datos útiles

Película: Avengers: Endgame, dirigida por Anthony y Joe Russo.

Actores principales: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Brie Larson, Chris Evans y Mark Ruffalo.

Actores secundarios: Evangeline Lilly, Karen Gillan, Josh Brolin, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Michelle Pfeiffer, entre otros.

Guion: Christopher Markus y Stephen McFeely.