La entrega de tanques a Ucrania, con el objetivo de desgastar a Rusia

Las enormes máquinas, que pesan más de 55 toneladas, difícilmente pasan desapercibidas en las carreteras ucranianas. “Es un verdadero desafío logístico”, afirmó Jeff Hawn, especialista en cuestiones militares rusas y asesor externo del New Lines Institute, un centro de investigación geopolítica estadounidense.

Los detalles de dicha operación se encuentran entre los secretos mejor guardados de esta guerra, afirma 'The New York Times. En primer lugar, hay que decidir el lugar de entrega de los depósitos. “Por razones de seguridad, la entrega en manos ucranianas tendrá lugar probablemente en un país europeo miembro de la OTAN y vecino de Ucrania (Polonia, Hungría, Rumanía, Eslovaquia)”, afirma Jeff Hawn. Sin duda, los estadounidenses o los alemanes no querrán arriesgarse a exponer a sus hombres a un posible ataque ruso en territorio ucraniano.