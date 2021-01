La desinformación le cuesta a Villamayor

El club Guaireña perderá por tres meses a Gustavo Villamayor, debido a una serie de errores entre el jugador y el cuerpo médico, que no sabían que una sustancia que utilizaba estaba prohibida.

“En enero empecé a hacer un tratamiento de fertilidad con mi señora para poder concebir un bebé. Nos dieron un medicamento y saltó positivo. El médico del club no sabía. Antes de llegar a Guaireña ya empecé el tratamiento”, explicó Villamayor charlando con FALG (1080 AM).

Gerardo Acosta, ex secretario de la ONAD, que regula el dopaje deportivo en el país, explicó que la sanción no es dura ya que se sabe que la droga no afecta el rendimiento físico, pero que podría haberse evitado.