La depresión, el estrés y la ansiedad aumentan en la pandemia del Covid

La doctora Mirtha Rodríguez, directora de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública (MSP), indicó que los casos de suicidio aumentan a causa de que los familiares de fallecidos por Covid no pueden dar un último adiós e insta a la ciudadanía a realizar consultas con un especialista en Sicología ante cualquier síntoma de estrés o depresión.

Informó que hubo un aumento de autoeliminación, la estadística registra en el año 2019, 493 casos; en el 2020, 445 casos, y es mucho mayor al nivel de casos de años anteriores.

“Sabemos que en el mundo una persona se suicida cada 40 segundos. El suicidio es algo que se puede prevenir y entonces lo que queremos es no llegar a esas instancias. Hay una demanda gigantesca de atención sobre trastornos de la salud mental”, señaló.

La profesional comentó que la población en general muestra mucha angustia e irritabilidad diariamente, que son síntomas de estrés como también de depresión, entre otros factores.

“La población muestra mucha irritabilidad. A diario se ve esto en las calles siempre y hace falta que acudan a una consulta; las personas ya a las 6:00 de la mañana te tocan la bocina como si hubiese sido una hora pico, hay mucha agresividad en la calle, como también en las redes la gente se manifiesta en forma agresiva, hay mucha frustración. Entendemos la parte que nuestra economía es muy frágil, no podemos dejar de trabajar, pero por lo menos cuidemos las medidas sanitarias, no debemos dejar de lado”, aconsejó.

LA OTRA PANDEMIA. El impacto sobre la salud mental está en riesgo, ya que son muchos los motivos por los cuales las familias deben vivir como el duelo, no poder despedirse de los fallecidos, el aislamiento, no poder realizar actividades sociales, entre otras.

“Hay familias donde fallecen hasta cinco integrantes en un lapso de tiempo muy corto en donde no se puede ni siquiera realizar el duelo. No superar el dolor del duelo es una variante que lleva a un estrés postraumático porque una persona no puede procesar el duelo. Esa despedida es como si uno aceptara la situación y es la primera reacción del ser humano ante una pérdida. Si uno puede despedirse velando a sus familiares se produce la reacción de aceptación, pero si ni siquiera eso pueden hacer porque los pacientes ya van de terapia directamente al cementerio hay una reacción de negación”, aseveró.

RECOMENDACIONES. Rodríguez recomendó a la ciudadanía que realicen actividades físicas y recreativas en familia para evitar caer en estrés y depresión, y a los padres que cuiden la salud mental de los niños y adolescentes.

“Si la salud mental de los padres se ve afectada, ellos también van a sufrir las consecuencias. Se debe realizar este tipo de rutinas y que consulten con un sicólogo”, alegó la directora.

“Es muy importante consultar tempranamente, si se observan cambios en las personas, ya sea en la conducta porque no todos los cuadros depresivos se manifiestan con tristeza o con desgano, porque muchas personas se vuelven más irritables, están en alerta constantemente, tienen alteraciones del sueño y estos son síntomas que a lo mejor la propia persona no se da cuenta pero el entorno sí, entonces su entorno puede intervenir y pueden sugerir consultar al sicólogo”, remarcó.

La Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública lanzó en el mes de febrero de este año un directorio de salud mental donde pueden ingresar desde la página del MSP y la plataforma tiene de acuerdo a las regiones y departamentos los números telefónicos correspondientes para cada zona. Se pueden realizar agendamientos para consultas presenciales, como también consultas virtuales de cobertura nacional.