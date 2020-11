“La defensa nos permitió puntuar”

“Felicito a mi equipo por sostener un partido muy difícil, equiparar a jugadores en ataque muy difíciles de contener y salimos fortalecidos a intentar un triunfo en casa”, empezó a expresar el adiestrador albirrojo.

Consultado por qué le costó mantener el ritmo de los primeros minutos apuntó: “Cuando uno consigue algo es inherente a la condición humana tratar de defenderlo. Uno conserva lo que tiene retrocediendo, es algo intuitivo de defender esa ventaja”.

Desligue. Si bien en la complementaria fue casi todo de Argentina, el análisis de Berizzo fue más allá.

“El partido nos exigió mucha justeza defensiva. En la primera parte repartimos, defendimos y pudimos salir haciendo posesiones y encontrando alguna profundidad. En la segunda parte el esfuerzo se apoyó en defendernos. No pudimos conectar con el ataque. Me hubiese gustado elaborar ataques, pero el desgaste que hacíamos en defender nos impedía tener energía para salir del fondo; no es fácil contener el ataque”, apuntó el DT.

Además resaltó que se debe mejorar en la transición de defensa a ataque, aunque recalcó: “El comportamiento del sistema defensivo fue lo que nos permitió puntuar en una cancha donde muy pocos lo harán”.

Por sobre todo, el entrenador remarcó que el punto deberá ser apoyado por una victoria el martes ante Bolivia en el Defensores del Chaco.