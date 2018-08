La Corte estudiará informe de auditoría de audios en casos manipulados por OGD

Ayer, ÚH publicó en exclusiva el dictamen del director de Auditoría de Gestión Jurisdiccional, Mario Elizeche, donde señala que detectaron irregularidades en dos causas, una del ex intendente de Mariano Roque Alonso, Walberto Zárate y la otra del caso Electrofácil.

En su dictamen se pide sumariar a la jueza Adriana María del Carmen Pedretti, a los abogados Carmelo Caballero, José Domingo Almada y Angelina Luna Pastore, además de dos peritos, y se solicita remitir a la Inspectoría del Ministerio Público el caso contra el fiscal Óscar Talavera.

Elizeche había señalado que aún quedan unos 18 expedientes que deben ser revisados por la Auditoría, y que estos son los primeros resultados de los trabajos. Lo que se hace es escuchar todos los audios, identificar a las personas que hablan, sean miembros del JEM, abogados, y jueces o camaristas, y relacionarlos con los expedientes, para ver si existen irregularidades. El informe será remitido también a la Fiscalía interviniente, para la investigación.

ZÁRATE. En los resultados, el primero en observarse irregularidades es el audio de ABC Cardinal de la conversación entre el entonces presidente del JEM, Óscar González Daher y la jueza Adriana María del Carmen Pedretti.

El senador le pidió que le entregara una retroexcavadora al ex intendente Walberto Zárate, para “ayudarle”, pese a que otra persona tenía documentos de la máquina.

En el audio, se aclara que ya se habló con el fiscal Óscar Talavera, quien incluso le adelantó el pedido a la jueza. Al final, la jueza señala que dejará a su cargo el tema.

En la revisión del expediente, según la auditoría, se notó que la jueza dispuso la entrega de la retroexcavadora a Zárate, con dictamen de Talavera, que dejaba a cargo de la magistrada la decisión, sin tener en cuenta los documentos de la otra parte.

La auditoría reveló que el Tribunal de Apelación revocó la decisión de la jueza, y criticó la resolución debido a que había otro que tenía la documentación al respecto.

Según el Dictamen, existieron irregularidades, por lo que sugiere sumario administrativo de la jueza Pedretti, y remitir el informe a Inspectoría del Ministerio Público respecto a Óscar Talavera.

OTROS CASOS . El dictamen también examinó el expediente del ex intendente de Lambaré, Roberto Cárdenas, donde en los audios de ABC Cardinal hablan dos hombres y se pide darle una mano en la audiencia preliminar, sobre el pedido de sobreseimiento provisional.

En el expediente, efectivamente, se dio el sobreseimiento provisional, pero fue una jueza y no un juez, además de que la petición de provisional fue hecha por cuatro fiscales en la causa, con lo que al estar dentro de las atribuciones admitir o no este pedido, no encontraron irregularidades administrativas.

Finalmente, en el caso conocido como Electrofácil, donde en el audio de la citada radio, hablaban el es secretario del JEM, Raúl Fernández Lippmann y el abogado Carmelo Caballero (ambos procesados por el caso).

La irregularidad hallada por la que incluso ya se formó una causa penal, es que un mismo inmueble fue tasado por dos peritos y presentados en dos de las causas. En una fue valuada en más de 2 millones de dólares, y en el otro más de G. 3.648 millones.

El dictamen sugiere sumario administrativo para los abogados Carmelo Caballero, José Domingo Almada y Angelina Luna Pastore, además de dos peritos.

Causa parada en el Tribunal de Apelación

El caso de los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), donde están imputados los senadores Óscar González Daher y Jorge Oviedo Matto, a la fecha, se encuentra pendiente de resolución en el Tribunal de Apelación en lo Penal, para definir un juez, desde enero del presente año, en la feria judicial.Los camaristas estudian una impugnación entre jueces, además de pedidos de nulidad de la imputación. La Corte rechazó recusaciones contra los camaristas Arnulfo Arias y José Agustín Fernández.Además de los senadores, están procesados el secretario del JEM, Raúl Fernández Lippmann, los abogados Carmelo Caballero y Rubén Silva. Hasta la fecha, ya pasaron más de seis meses, y la Fiscalía hasta pidió prórroga, sin que pueda investigar.