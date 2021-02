La Corte, entre el coraje y la hipocresía

Aceptar un cargo en un órgano político colegiado exige desarrollar una capacidad de convivencia que no siempre es valorada por quienes miran desde afuera.

Si se trata de alguien honesto, deberá dialogar con personas provenientes de ambientes a los que jamás concurriría y a concertar apoyos con individuos con prontuarios policiales más extensos que su currículum vitae.

En el espacio jurídico, la cohabitación es menos dramática.

Los actores son más educados, los modos más refinados y en los tribunales flota un aire de tranquilizadora hipocresía. Aunque la corrupción y el servilismo sean similares a los del ambiente político, la adaptación es más fácil y raras veces surgen denuncias provenientes desde el interior del sistema. Es, precisamente, lo que ha ocurrido en estos días.

La Corte Suprema de Justicia eligió al doctor César Diesel como nuevo presidente. No hubo unanimidad, pues dos ministros votaron en blanco y otros dos decidieron ausentarse. El doctor Manuel Ramírez dejó constancia de que no participó de la reunión debido al criterio político partidario que prima en la designación de las autoridades de la Corte.

Hasta aquí, no hay demasiada novedad. Eso es algo que lo saben todos. Quien discuta la injerencia política en los asuntos y nombramientos judiciales o miente sin descaro o no vive en Paraguay. Lo afirmado por el ministro no era noticia, lo único inusual era que lo dijera nada menos que un integrante del Máximo Tribunal.

Entonces vino el enojo de varios miembros de la Corte. Lo que dijo Ramírez Candia era inadmisible. El doctor Alberto Martínez Simón llegó a solicitarle disculpas públicas y que se deje de buscar excusas en “imaginarios pactos políticos”. Y es aquí donde empieza la noticia. Es demasiada hipocresía –incluso para los parámetros nacionales– sostener públicamente que los arreglos políticos en la Justicia forman parte de la imaginación. Enojarse por lo que dijo Ramírez Candia es no admitir una realidad que golpea a los ojos.

Para enterarse, bastaría con leer los comentarios de los lectores debajo de las declaraciones del ministro Martínez Simón en los diarios digitales. Son decenas de opiniones que consideran a los miembros de la Corte Suprema como genuflexos protectores de cofradías de la ANR, de grupos mafiosos o de logias masónicas.

El problema es la hipocresía y no el ministro que denuncia.

Salvo que se pretenda tomar a la ciudadanía por rematadamente tonta y negar que el cuoteo partidario es el mecanismo por el que se eligen los magistrados de este país. ¿No será por injerencia política que el último presidente de la Corte no colorado –el liberal Enrique Sosa– haya sido electo en 1997, hace casi un cuarto de siglo? César Diesel llegó a la Corte Suprema por tener el apoyo de Horacio Cartes. Y fue electo presidente por un pacto cicatrizante. No es lo ideal, pero tampoco es lo que más irrita. Lo que enferma es la hipocresía de los que actúan como si no lo supieran.

Molesta la cara de indiferencia con la que desmienten la mora de los procesos que duermen –algunos por más de una década– en la Corte. Y molesta aún más cuando se ofenden si se les señala que esa mora es selectiva para algunos políticos.

Ramírez Candia habló de la influencia de la masonería en la Justicia y hay quienes piden su cabeza por esa blasfemia. Es la hipocresía institucional: todos los jueces y abogados que conozco reconocen su peso en privado, pero lo niegan en público.

La única esperanza de cambio pasa por contar con magistrados que no teman decir las cosas de frente. Se trata de la necesidad de gente con coraje.

Una mayoría de estos en la Corte haría maravillas. La convivencia entre los ministros sería menos amable, pero habría mejor justicia.