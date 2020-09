La Conmebol Libertadores hace vibrar al continente

Estudiantes de Mérida venció por 3-2 a Alianza Lima por la tercera fecha del Grupo F. El cuadro peruano lo ganaba 2-0 pero los venezolanos demostraron coraje para remontar el compromiso y dejar los tres puntos en casa con un gol llegado a los 97 minutos de partido.

El otro compromiso disputado ayer tuvo a Internacional venciendo de local a América de Cali por 4-3 en juego válido por la tercera fecha del Grupo E.

La vuelta de la Libertadores arrancó el martes con estos resultados: Colo Colo 2-1 Peñarol, Jorge Wilstermann 2-3 Athletico Paranaense, Binacional 0-1 Liga de Quito y Santos 0-0 Olimpia. Para hoy están agendados siete compromisos que cerrarán la semana: A las 16:00, Racing recibirá a Nacional de Montevideo (Grupo F), a las 18:00 Defensa y Justicia vs. Delfín de Ecuador (Grupo G) y So Paulo vs. River Plate (Grupo D). A las 20:00 Independiente del Valle vs. Flamengo (Grupo A), Libertad vs. Boca Juniors (Grupo H) y para las 22:00 los compromisos entre Barcelona de Guayaquil vs. Junior (Grupo A) y Guaraní vs. Tigre (Grupo B).