La Concertación y sus promesas

La Concertación propone la generación de empleo, la recuperación de la justicia, tierras públicas para la reforma agraria (je, je ya les quiero ver) planilleros cero (todos prometen nadie cumple...) transferir el monto de la merienda escolar directamente a las madres (espero que se lo replanteen porque demuestran que no entienden el tema...).

Por supuesto que también tiene propuestas respecto al tema del momento: El transporte público. Dizque van a garantizar unidades del transporte dignas y que van a asegurar itinerarios y bonos para los estudiantes. En serio espero que tengan más propuestas que esas tan trilladas, pero al menos podríamos darles el beneficio de la duda.

Lo siento, dije que les iba a comentar sobre las reacciones de la gente en las redes y no sobre mis propias ideas, en fin... Estos son algunos de los comentarios de los que hablaba:

“Un sueño esas propuestas”.

“Ojala no sea solo carnada para atrapar incautos”.

“Utópico es todo lo que se plantea”.

“¿Y de dónde saldrá la plata? De más impuestos y será para los que producen, vas a ahorrar en la ANDE, pero te meterá la mano en el bolsillo igual”.

“Que la inocencia te valga. Nada de lo que prometen los políticos, de todos los partidos, luego cumplen. Seguí participando”.

“Corea del Norte no tiene ningún monopolio cartista y así le va.

#Noalcomunismo

“Así empezó Cuba y Venezuela”.

“Estos son los que traen la agenda 2030.. Ni chacra después te van a dejar tener…”.

Es increíble, de verdad hay gente que cree que con esa dupla nos convertiremos en Argenzuela... Pero resulta insoportable que, cuando se les habla de salud pública gratuita y transporte público decente, y atención a los sectores más desfavorecidos responden que es una utopía, un sueño, un imposible”.

No se dan cuenta de que en realidad todo eso se traduce en una mejor calidad de vida. Y lo peor es que no se dan cuenta de que todas esas propuestas en realidad son derechos que tenemos los paraguayos, y algunos de ellos; incluso están ya consagrados en la Constitución Nacional, solo que no se cumplen. Y, por su ciego fanatismo rechazan la idea de que la gente, la mayoría, no solo algunos, puedan vivir vidas más dignas y tener bienestar.

Alguno, incluso se llegó a preguntar que de dónde van a sacar la plata para hacer posible todo eso.

Interesante pregunta. Porque supongo que piensan que los recursos para sostener a las instituciones del Estado, los ministerios, el Congreso Nacional; y pagar los salarios de jueces y fiscales, y de las planilleras con minifalda que sobrepoblan las oficinas públicas, así como los millones de subsidio a los empresarios del transporte, salen de los bolsillos ¿de Mario Abdo? ¿de Horacio Cartes? ¿del presupuesto de la ANR? ¿de los extraterrestes?

Con el sudor de (casi) todo el pueblo paraguayo sostenemos el Presupuesto de Gastos de la Nación, con la plata que nos quitan de los impuestos mantenemos la poca salud, y educación que nos dan; a los planilleros, hurreros y transportistas. ¡Nosotros sostenemos este país!

Los colorados vienen demostrando hace 70 años lo malos que son, y es poco probable que esta Concertación sea capaz de hacer más miserables nuestras vidas. Pero claro, eso habrá que averiguarlo.