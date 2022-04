La cinta EAMI, de Paz Encina, se estrena en Buenos Aires

El filme fue seleccionado en el festival Visions du Réel, dedicado al cine documental en la ciudad de Nyon, Suiza; y obtuvo mención especial del jurado en el 34° Festival de Cine Latinoamericano de Toulouse, Francia.

Su estreno en las salas de cine de nuestro país está marcado para el próximo 19 de mayo de este año.

Acerca de su motivación para realizar esta cinta, Paz comentó a ÚH que no sabe exactamente qué le motiva. “Porque no pienso en esos términos. Son películas que llegan a uno casi como si fueran parte del destino”, sostiene.

La directora de Hamaca paraguaya (2006) y Ejercicios de memoria (2016) recuerda que fue a la comunidad buscando una historia de amor que había acontecido en ese lugar. “Fui acompañada de José Elizeche, que trabaja con ellos desde hace muchos años, y cuando comenzamos a hablar les dije que me interesaba esa historia y ellos me dijeron que esa historia existe y es real, pero que no era de lo que ellos querían hablar”, rememora y agrega que les preguntó de qué querían hablar. “Me dijeron del desmonte y ahí partió el guion que terminó con EAMI como protagonista”, detalla la directora de cine.

Encina confiesa que desea hablar de cosas que le emocionan. “Creo que esa es mi conexión real (a la hora de hacer cine), porque si me emociona a mí pienso que va a emocionar también a otros”, expresa.

Compitiendo en la categoría Vanguardia y Género, junto a otras 27 producciones de diferentes países, la cinta se presenta hoy, a las 18:00, en la sala Leopoldo Lugones; en tanto que el jueves 28 de abril, a las 16:00, en el Cultural San Martín; y el sábado 30 de abril, a las 17:00, en el Cine Cosmos UBA. Las entradas pueden ser adquiridas a través de tuentrada.com.

Crítica. Variety.com se refirió a EAMI: “El documental ganador de Rotterdam funciona como un poema coral cinematográfico”. Y añadió: “Las preguntas, como gran parte de lo que Encina pone en pantalla, están pensadas para perdurar, por muy retóricas que sean. A pesar de que sus personajes eluden la mayoría de las cosas de su propia mirada (…) Encina consigue captar su espíritu. Uno, tal vez, que no quiera ser embalsamado en los géneros cinematográficos conocidos”.

Manuel Betancort, el 5 de febrero 2022, agrega en su crítica que por ello “es conveniente que haya creado una película que juega con los ritmos y las sensibilidades a partes iguales un documental sobre la naturaleza y un poema coral, un ensayo experimental sobre la memoria que es también una elegía para un pueblo, un bosque, un mundo”.