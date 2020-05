La ciencia sigue buscando respuestas para contener el avance del Covid-19

FILE PHOTO: A nurse shows a Hydroxychloroquine pill, amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, at Nossa Senhora da Conceicao hospital in Porto Alegre, Brazil, April 23, 2020. REUTERS/Diego Vara/File Photo

Medicina eleva riesgo mortal Un estudio sugiere que el tratamiento con el fármaco antipalúdico cloroquina o su análogo hidroxicloroquina no ofrece ningún beneficio a pacientes con Covid-19. Al contrario, estas medicinas, ya sea solo o en combinación con un tipo de antibióticos, se relaciona con una suba de las tasas de mortalidad y un incremento de arritmias cardíacas entre pacientes de Covid-19 hospitalizados. El estudio, publicado en la revista The Lancet, analiza datos de casi 15.000 pacientes con Covid-19 que recibieron las medicinas. EFE

Análisis revela quién empeora

Un análisis de sangre que examina la respuesta inmunológica al coronavirus serviría para determinar qué enfermos tienen más probabilidad de empeorar, anunció ayer un equipo de científicos del Reino Unido. Investigadores examinaron la sangre de 60 pacientes de Covid-19 de un hospital londinense y hallaron que los más graves muestran un malfuncionamiento de células inmunológicas T y deficiencia de basófilos. Expertos piden hacer pruebas clínicas para tratar a los más graves con el fármaco interleukin 7. EFE

Vitamina D no previene al virus

Tomar altas dosis de suplementos de vitamina D no ayuda a prevenir o tratar el Covid-19, según un estudio internacional lanzado ayer en el BMJ, Nutrition, Prevention and Health. El estudio, hecho por científicos del Reino Unido, Europa y EEUU, advierte contra las altas dosis de suplementos de vitamina D y subraya que no hay suficientes pruebas científicas que demuestren que la vitamina sea beneficiosa para prevenir o tratar el mal. La vitamina D es una hormona que se produce en la piel durante la exposición a la luz solar y ayuda a regular la cantidad de calcio y fosfato en el cuerpo, necesarios para mantener los huesos, dientes y músculos sanos. EFE

Detectan virus en leche materna

Virólogos alemanes de la Universidad de Ulm (sur del país) detectaron por primera vez la presencia del coronavirus en la leche de una mujer infectada de Covid-19, aunque no quedó demostrado que el patógeno se pueda transmitir a través de la lactancia. Científicos analizaron la leche de dos mujeres que desarrollaron síntomas, tras compartir una habitación de hospital después de dar a luz. Tanto ellas como sus recién nacidos dieron positivo al test de Covid-19. El análisis, publicado en la revista británica The Lancet, reveló que, mientras que en la muestra de la madre que enfermó primero no había trazas de RNA viral, la leche de la segunda dio positivo cuatro veces. EFE

Vacunas de China y Reino Unido

Proyectos de vacunas de China y Reino Unido siguen avanzando. Los resultados de la primera fase de los ensayos clínicos de un candidato a vacuna en China demuestran que ésta es segura, bien tolerada y capaz de generar una respuesta inmunológica contra el coronavirus en humanos. En tanto, el Gobierno británico destinó más de 104 millones de dólares a la línea de investigación de la Universidad de Oxford y casi 52 millones de dólares al Imperial College de Londres. Así, tendrían una infraestructura para producir en masa una futura vacuna a inicios del 2021. Oxford apuesta a una vacuna de adenovirus modificado de chimpancé. EFE