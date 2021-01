La charla con el Chiqui fue la clave para Boselli

El delantero argentino Mauro Boselli expresó sus primeras sensaciones en un video institucional tras su arribo a Cerro Porteño, confirmado el martes pasado. Expuso que una charla con el entrenador Francisco Arce terminó por convencerlo de venir a Barrio Obrero: “Hubo una cosa que me hizo clic y me gustó mucho que fue la charla que tuve con Chiqui. Después de hablar con él se encargó de mandarme unos videos de cómo jugaban sus equipos y me contó cómo era su idea”.