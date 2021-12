La CGR detecta irregularidades en transferencias realizadas en Guairá

El concejal del PLRA Juan Rojas precisó que se evalúa presentar una denuncia por lesión de confianza contra el gobernador Juan Carlos Vera y los presidentes de la comisión, a quienes se refirió como “prestanombres”. El martes se evaluará en el pleno de la Junta Departamental este informe.

Pese a que la CGR solicitó a los responsables de la Gobernación, no enviaron informes y documentos que no fueron adjuntados a cada una de las órdenes de pagos que totalizan 6.382.000.000, por lo que se considera que no cuentan con respaldos de los gastos.

Entre las irregularidades, el informe señala que el total de los recursos transferidos por la Gobernación, sin la presentación previa de proyectos de bien público por parte de las organizaciones, asciende a G. 5.258.400.000.

También se observó que el personal contratado por la Gobernación, con el cargo de secretario de Acción Social, se encuentra como presidente de la comisión directiva del Consejo de Emergencia departamental, lo cual está prohibido en la Ley de la Función Pública. El consejo fue beneficiado con transferencias por G. 749.600.000. Se trata de Carlos Luis Ramos, quien el 6 de marzo del 2020 fue puesto como presidente, y cuatro días después la Gobernación validó su cargo.

La fiscalización se realizó para determinar que las transferencias recibidas por la Gobernación del Ministerio de Hacienda, con fondos de emergencia, hayan sido ejecutadas conforme a los porcentajes establecidos, se encuentren registradas en la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos de la institución, cuenten con todos los documentos de respaldo y guarden relación con los programas establecidos.