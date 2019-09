La Capaco lamenta despilfarros en el proyecto

“Es preocupación del sector de la construcción que cada Gobierno que entra tiene políticas diferentes al saliente. En este caso especial, el Metrobús licitado por el Gobierno anterior en realidad tiene muchos inconvenientes por dos motivos: Un deficiente proyecto, mal endémico en las obras públicas, además de la falta de trabajo y comunicación social”, expresó el empresario.

Resaltó que el actual Gobierno tomó la decisión de cambiar el proyecto original, al que se denomina Sitibús, pero que nadie se pregunta por las inversiones ya realizadas.

“El actual Gobierno decide tomar otro camino que puede ser criticado o no, pero cuánta inversión ya se hizo, no solo al pago de certificados a Mota, sino que hay estudios de proyectos, consultorías, etc, tiradas, pareciera que sobra el dinero”, expresó.

Lamentó que nadie se haga cargo del dinero invertido hasta la fecha. “¿Quién se hace responsable de ese dinero que todos los ciudadanos comunes tenemos que pagar?”, lamentó.

Por otro lado, dijo que lo único interesante del nuevo proyecto del MOPC, el Sitibús, es que se integran todas las unidades de transporte.