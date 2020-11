La CAP premió a las marcas con mejor posicionamiento

El acto se realizó bajo protocolo sanitario en el hall central del Shopping del Sol y fue presidido por el titular del gremio, Carlos Jorge Biedermann.

Los organizadores señalaron que el ránking surge de un estudio presentado por Metro Market Research. Consta de doce categorías y 59 subcategorías (ver infografía con algunos rubros).

Refieren que el estudio de mercado se realizó sobre los parámetros de un universo de ambos sexos, nivel socioeconómico alto, medio y bajo, de 18 años en adelante. Se recogieron los datos en Asunción y Central, Alto Paraná, Itapúa, Caaguazú, Guairá, Amambay y Concepción (zonas urbanas).

Puntualizan que la técnica fue probabilística telefónica, presencial y web, con cuestionario estructurado de febrero a agosto del 2020, con una muestra efectiva de 1.800. Remarcan que para la CAP estos estudios son de mucha importancia, porque ayudan a conocer y determinar si la inversión en comunicaciones de márketing (share of voice) está relacionada con el posicionamiento de la marca (share of mind) y con el uso de esta (share of market).