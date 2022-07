La Cámara de Diputados decidió interpelar al titular de previsional

El cartismo presentó un proyecto de declaración exigiendo la destitución del titular del IPS y todo el consejo. En tanto, el diputado liberal, Eusebio Alvarenga presentó el proyecto de interpelación, al cual se allanó el cartismo.

“Lo mínimo que podemos es hacer como Congreso es convocar al presidente Bataglia y presentar las preguntas para que responda. Hay miles de paraguayos que están preocupados porque desde su ingreso, este señor actúa de manera sospechosa y maliciosa”, dijo Alvarenga, quien se refirió a Bataglia como “sicario”.

Basilio Núñez dijo que lo ocurrido con el paciente Ramón Samudio “es la gota que colmó el vaso”. Señaló que no se puede decir que “el que trabaja puede errar” y sostuvo que la mala praxis en la medicina es negligencia y en el caso de Samudio, hay una seguidilla de responsables.

Citó además que hay denuncias de adjudicaciones irregulares e innumerables hechos de corrupción.

Celeste Amarilla del PLRA, señaló que en el IPS “se cambia un bandido por otro, un corrupto por otro” y sostuvo que la previsional siempre fue una cueva de corruptos.

Aseveró también que el Partido Colorado es responsable de “toda la miseria del IPS”

Derlis Maidana del cartismo, citó entre las irregularidades denuncias de despidos de personal de blanco del IPS que forman parte del movimiento Honor Colorado en el marco de las internas.

En contra. Roberto González y Éver Noguera del oficialismo defendieron a Bataglia. González dijo que la interna colorada no puede llevar a inteperlar al titular del IPS. “Dejemos que las instituciones hagan las investigaciones y que los médicos asuman su responsabilidad”, expresó y dijo que no se puede condenar a Bataglia si no se conoce a los responsables.

Éver Noguera en defensa de Vicente Bataglia, aseguró que es “imposible” que haya un error ”infantil ” como el que se dice que hubo en el quirófano. Calificó el pedido de interpelación como “un circo más”.

“Entiendo que los familiares, si no son profesionales, no entiendan, pero a mí me fue demasiado fácil entender las explicaciones del presidente del IPS”, agregó.

El diputado también dijo que la denuncia de una presunta negligencia médica corresponde a un “botín contra el oficialismo” llevado a cabo por opositores para descabezar a una autoridad tan importante como lo es el presidente del IPS y agregó que la oposición “mordió el anzuelo”.

El diputado Sebastián Villarejo destacó que el Estado gasta USD 1.700 millones entre el Ministerio de Salud, IPS y contratos privados, por lo que hay que pensar en un sistema integral y cambiar la gobernanza de la previsional, “ya que cuando las autoridades son designadas entre 4 paredes, sin importar el periodo de gobierno, demuestra que se necesita hacer una intervención al respecto”.