La boda de Nancy Ocampo y Leonardo Rivas

Nancy Ocampo y Leonardo Rivas se conocieron en un taller de teatro en el 2018. Él es actor y profesor de teatro, ella es comunicadora social. Luego de 1 año y medio se unieron en matrimonio durante un atardecer en el Centro de Convenciones de la Cooperativa Universitaria (Ex Hotel Itá Enramada). La novia ingresó al compás de My Heart Will Go On, interpretado por un elenco de músicos con guitarras y violines, a cargo del maestro Raúl Fernández Celauro. Para finalizar la boda, que tuvo la temática de una película, teniendo al río Paraguay y la luna de fondo, se disfrutó de un show de fuegos artificiales. La fiesta, en el quincho, fue ornamentada con flores naturales y estilo rústico, por la decoradora Julia Ramírez. La torta y el bufé fueron preparado por Lourdes Olmedo de Ángeles Cocina.