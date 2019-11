Visita de lujo. Alejandro Domínguez se sentó en la mesa de Fútbol a lo Grande en Radio Monumental AM 1080.

“Desde que los turistas empezaron a llegar encontraron una ciudad lista para recibirlos. En el Fan Zone recibimos un total de 32.000 personas, 8.000 personas por día, durante cuatro días y estuvimos preparados para atenderlos”, reveló Domínguez en cuanto a cifras.

“La ciudad, el país hizo posible. Conmebol puede proponer, pero si no hay ese apoyo, sale un desastre. La prensa colaboró, las autoridades, la gente colaboró y por eso todo salió bien, se demostró que se pueden hacer bien las cosas”, recalcó.

CHARLA PRIVADA. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, pudo vivir esa fiesta que fue la Sudamericana, algo que lo sorprendió por la pasión del público.

“El público empezó a alentar más fuerte con la lluvia, y le digo a Infantino: ‘Estas son las cosas que debes de comprender de Sudamérica. En vez de aplacar, la lluvia le alienta a cantar más’. Le había dicho en el discurso: ‘Acá en el fútbol sudamericano es tan emocionante porque la billetera no garantiza nada, acá no hay favoritos, te llega cualquiera (...)’ En el fútbol europeo siempre llegan los mismos, es un fútbol de PlayStation, acá no podes predecir nada’. Acá se juega con otros sentimientos. Acá es puro sentimiento, emoción y pasión”, confesó Domínguez de lo que fue su mano a mano con el timonel del fútbol mundial.

LUCHA. Sobre otros temas, Domínguez reveló que pelea en FIFA para que la Conmebol tenga 8 cupos en el Mundial de Clubes, en igualdad con Europa.

Además, se confirmó que la final de la Copa Libertadores se transmitirá en los vuelos de la aerolínea que auspicia la competencia en vivo y en directo. Y que la final de la Libertadores de este año pudo jugarse en La Nueva Olla, pero el aforo no lo permitió y se decidió por Lima.



