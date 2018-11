La APF liberó a Gustavo Gómez

Respecto a la ausencia de Gómez para el amistoso contra Sudáfrica, aclaró: “Lo que pasó es que 36 jugadores estuvieron en la lista inicial, luego el profe (Osorio) fue cambiando porque tenemos un partido nomás. Él (Gómez) es nuestro capitán en la actualidad y a la vez un jugador importante para Palmeiras”.

“Tuvimos charlas con gente del Palmeiras, pero no estamos en tesitura de trabar a los clubes. Todo estuvo como debe ser, se hicieron los pedidos en tiempo y forma. Lo dejamos para que pueda jugar los partidos finales del torneo brasileño”, explicó.

COMPROMETIDO. Harrison confesó estar “contento por tener nuestro primer amistoso, vamos a estar jugando contra una buena selección (Sudáfrica). El profe (Juan Carlos Osorio) demuestra estar comprometido, estoy seguro que tiene las mejores intenciones para con nuestra Selección. Va a ser el DT de las Eliminatorias y Copa América 2019”, aseguró el dirigente.

Sobre el preparador físico Édgar Torres, quien viajó con la delegación, sostuvo que ha hablado con Osorio “y lo llevó para el primer amistoso. Seguramente a fin de mes tendremos un mejor panorama con respecto a si quedará o no en su cuerpo técnico. Torres es un profesional muy bien preparado”.

Clásico. “Lo que pasó en el clásico fue lamentable. No me gustó para nada el tema seguridad. En el túnel de acceso al campo de juego no puede haber mucha gente”, afirmó.

Consultado por la reacción de Juan José Zapag, al final de ese partido, apuntó: “Uno declara luego de un partido y Juan José no estuvo bien en ese momento, estaba caliente, uno no puede juzgar a los amigos así”.