“La ANR y el PLRA aún controlan las elecciones y evitan la oferta electoral”

–El Paraguay es un país que en términos económicos viene creciendo de modo sostenido y con ese crecimiento también se ha dado un proceso de institucionalización política, económica. También hay una nueva sociedad civil que está un poco más activa y que acompaña ese cambio. En realidad es un cambio que se está dando en la región. Muchos países de la región han crecido en ese aspecto. Fue un cambio general.

–Pero ahora pareciera que estamos en una etapa distinta. El panorama económico es bastante desalentador.

–Así es, estamos en una etapa donde se advierte que hay cierta recesión económica y eso está generando algún tipo de tensión en los sistemas políticos de la región. Me da la sensación que Perú como que pasa indemne ese proceso que se está viviendo con intensidad en Chile, en Bolivia, en Ecuador, en Argentina con un cambio de Gobierno, en Uruguay con la posibilidad de un cambio de Gobierno, en Brasil en su momento con la derrota del PT, como que hoy es difícil gobernar en la región. No es tanto de izquierda o derecha, problemas tienen todos los que están gobernando. El panorama es desalentador y eso repercute en los débiles sistemas políticos de la región, que en muchos casos son democracias en construcción. Paraguay es una democracia en construcción. Paraguay está en una situación de democracia con defectos.

–¿Se volvió una cultura la corrupción en las clases políticas latinoamericanas?

–Lamentablemente la corrupción se ha generalizado. Hay un caso paradigmático que es el caso Odebrecht que dejó al desnudo todas las deficiencias que hay en la región en materia de lucha contra la corrupción porque fue un fenómeno global de corrupción en donde una empresa financió indebidamente muchas campañas políticas en América y eso mostró que había una conexión entre muchos procesos políticos distintos pero que tenían un denominador común que es la corrupción. Pero hay un dato positivo que es que hay ciudadanías más activas que reclaman que los gobiernos actúen más para tratar de erradicar la corrupción. Es la gran asignatura pendiente en la región.

–¿Y qué podrían hacer las sociedades para ponerle límites a la clase política y defender la democracia?

–Lamentablemente en estas democracias en construcción que tenemos en América Latina los sistemas electorales a veces son muy restrictivos, no promocionan derechos, restringen derechos, entonces eso genera problemas en la calidad de representación, y así la ciudadanía no puede controlar a sus gobernantes y es muy probable que la corrupción crezca. Más allá de todo lo que se pueda hacer, es importante que la ciudadanía exija sistemas electorales que promocionen sus derechos políticos, que le permitan empoderarse, votar en condiciones de igualdad, de equidad, que haya ofertas electorales, que haya competencia electoral y es ahí cuando la sociedad civil va a poder elevar algunas demandas a esos partidos y esos partidos se verán obligados a responder a esas demandas cuando accedan al poder. La ciudadanía debe demandar a sus políticos elecciones cada vez mas libres y competitivas para que la calidad de la representación sea mejor.

–En Paraguay no hay mucha oferta electoral. Muchos de estos candidatos incluso se postulan al mismo tiempo de enfrentar investigaciones y unos cuantos son imputados por corrupción, tráfico de influencias y hasta narcotráfico. ¿Qué se puede hacer?

–Hay un proceso de cambio en el Paraguay que a veces se muestra más y a veces menos. Me da la sensación que el sistema de partidos del Paraguay todavía no responde a esos cambios. El proceso electoral todavía lo controlan los dos principales partidos del Paraguay, la ANR y el PLRA. Y eso no quiere decir que no haya una demanda de cambio de la ciudadanía. Pero esos dos partidos todavía controlan algunos resortes para evitar que crezca la oferta electoral. Y más allá de esa situación, los partidos políticos tienen que adaptarse al cambio y a las reglas de competencia de una democracia fuerte. Ahora viene una etapa interesante en donde se van a hacer algunos cambios en el sistema de votación. Y eso va a favorecer ese proceso de cambio. El voto electrónico va a generar mayor competencia electoral.

–¿Cuáles son las ventajas y desventajas del voto electrónico?

–El cambio tecnológico es un cambio imposible de detener. Hoy tenemos un electorado difícil de engañar, es muy inteligente y accede a mucha información y además consustanciado con la tecnología. Y ese proceso como que les hizo tomar distancia de los partidos políticos tradicionales que generalmente le daban información, le brindaba oferta electoral cerrada y debían optar entre pocas opciones. El cambio tecnológico vino para acrecentar la participación. Y ahora el sistema político debe responder a esos cambios. Y una de esas formas es con la incorporación de tecnología. El voto electrónico hace que el elector recupere libertad. Y los partidos políticos tendrán que adecuarse a estas nuevas reglas de juego.

–¿Podría reducir las chances de fraude?

–Sí. Con este sistema el fraude queda más en evidencia. La tecnología en general rompe esa relación en cuanto a formas de hacer política del siglo 19. Para incorporar tecnología debemos pensar en el contexto sobre el cual aplicar tecnología. Deben ser aplicadas en contextos institucionales fuertes, en donde la autoridad electoral sea fuerte y legitimada. El TSJE tiene esa legitimidad para implementar un cambio en ese sentido. Tiene prestigio y puede implementar eso.

–¿Cómo observa la coyuntura política Argentina tras la vuelta del Kirchnerismo?

–Hay problemas para gobernar la Argentina. A Macri le dejan una situación económica muy delicada, con pobreza e inflación. Macri debía atender esa situación hizo lo que pudo y termina con una inflación muy alta. No obstante hizo una buena elección. Estamos ante una recomposición del peronismo que estaba dividido y se unificó. La oposición tendrá el control del Congreso. Hay un contexto muy complicado. La “luna de miel” de Fernández va a ser muy corta, habrán muchas exigencias, muchas demandas y el sistema puede recalentarse.



Perfil

Leandro Querido es politólogo egresado de la Universidad de Buenos Aires. Es especialista en sistemas electorales y observación electoral. Además es docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Se desempeña como director ejecutivo de Transparencia Electoral de América Latina y participó en misiones de observación electoral.