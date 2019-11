La ANR prepara una oferta electoral muy desgastada para los municipios

El Partido Colorado está dando a conocer a los que pugnarán por las municipales en casi todo el país. En Asunción, por Honor Colorado (HC), la puja por la precandidatura está entre el ex diputado Óscar Tuma y el actual legislador Hugo Ramírez, quien el año pasado dejó la Junta Municipal con muchos planilleros contratados por él. Colorado Añetete tiene a los ex concejales de baja gestión Daniel Centurión y Martín Arévalo, así también al ex jefe de gabinete Julio Ullón, quien al salir del Palacio de Gobierno no tuvo otra opción que volver a la Junta Municipal porque el presidente Mario Abdo Benítez no le ofreció otro cargo. El dueño de la Universidad San Carlos, Juan Manuel Brunetti, se asoma como outsider de la mano de los Samaniego. La ex diputada Cynthia Tarragó afirma que quiere unir a todos los sectores de la ANR en torno a su candidatura que presentará el 10 de diciembre.