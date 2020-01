La ANDE debe preparar el escenario, afirma Pedro Ferreira

Pedro Ferreira, ex presidente de la ANDE, manifestó que a la empresa pública le urge ir preparando el escenario de negociación, si es que quiere tener varias alternativas al momento de conversar con los brasileños. Una de esas posibilidades es la venta de energía a otros interesados, pero si no tiene lista la infraestructura de transmisión eso no sería factible, apuntó.

“Creo que la ANDE lo que más tiene que trabajar es sobre el escenario del sector eléctrico propicio para la negociación. Hoy en día la ANDE no ha logrado todavía un escenario favorable. No tiene la línea de transmisión para vender la energía a otro que no sea la misma Eletrobras. Físicamente no hay forma de enviar 5.000 megavatios (MW) desde Itaipú hacia otro centro de consumo. Esa sería la tarea principal. No hay otra forma”, declaró.

Apuntó que si esto no se consigue, los paraguayos irían nuevamente a una mesa en la que todas las alternativas están del lado brasileño, harán sus propuestas y la parte paraguaya solo podrá rebajar los planteamientos del vecino país, precisó.

Aseguró que, al inicio del Gobierno de Mario Abdo Benítez, esto se había trazado como objetivo principal y era sobre lo que se estaba trabajando, antes de su renuncia en julio de 2019 (luego de posicionarse en contra del acta bilateral firmada en mayo). A su criterio, son cuestiones pendientes la interconexión física para acceder a toda la potencia disponible, la vinculación de Itaipú con Yacyretá y mejorar el nivel del servicio para que más industrias quieran venir a radicarse.

SOBRE VILLORDO. Ferreira comentó que le parece pertinente la designación de Luis Villordo para el equipo negociador, pues la estatal tiene que tener un rol protagónico en el proceso de negociación y el presidente de la firma estatal puede ser la mejor persona para el efecto.

Sin embargo, aclaró que se debería ver si no sería propicio considerar a otra persona, dado que Villordo también es consejero paraguayo de Itaipú. Añadió que, si el titular de Eletrobras (Wilson Ferreira Jr.) forma parte de los diálogos por el lado brasileño, allí sí no habría dudas de la presencia de Villordo en las conversaciones directas.

Al parecer de Ferreira, Paraguay necesita contar con un Ministerio de Energía, que sea una institución fuerte para defender los intereses nacionales, teniendo en cuenta que Brasil sí tiene una institución de estas características.

El ingeniero remarcó que, a inicios del año pasado, los brasileños ya adelantaron qué dependencias formarían parte de las negociaciones con Paraguay y en ese informe se observaba la gran importancia de su Ministerio de Energía en el proceso.