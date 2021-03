La alfombra roja de los Globos de Oro

Sin el tradicional desfile de estrellas, debido a las restricciones por la pandemia, la previa de los Globos de Oro, una de las grandes noches de la alfombra roja de Hollywood perdió sin duda este domingo algo de su glamour.

Pero las celebridades hicieron todo lo posible por darle un lugar a la moda, vistiendo trajes de diseñador para aparecer en sus primeros planos de Zoom, y en algunas fotos publicitarias que se difundieron rápidamente en las redes sociales. Brad Goreski, quien viste a Kaley Cuoco, nominada por la serie de TV The Flight Attendant, admitió que no habría ni multitudes expectantes, ni flashes, durante una mesa redonda previa a la gala organizada por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, que entrega los Globos de Oro. Pero todo tiene su lado positivo. Según Goreski, definitivamente los clientes pueden ponerse cosas que normalmente no usarían para una larga velada con traslados en automóvil, ratos parados, comidas en público y entrevistas a los medios. “Podemos ser un poco más imaginativos este año”, expresó. Avo Yermagyan, quien trabaja con el actor Leslie Odom Jr., nominado por el filme de Regina King Una noche en Miami, señaló que es “importante ser conscientes del tono” de los atuendos elegidos “y del hecho de que la gente está enfrentando problemas reales”. Pero Yermagyan destacó que ser sensible no implica ser informal. “Este año, hay mucho más en juego: ha habido una especie de vacío sin alfombras rojas, por lo que habrá muchos ojos mirando”, opinó. Lucir vestidos en Zoom no es lo más fácil. ¿No queda perfecto? No hay problema: la cámara web solo muestra una parte y la gran mayoría de las estrellas no tienen que salir de cuerpo entero. “Si no queda del todo bien, podemos engañar un poco, podemos sujetar cosas con alfileres”, reveló la estilista Sophie Lopez. “No tenemos que preocuparnos de que se tropiecen con el dobladillo”, dijo y agregó que por supuesto los trajes suelen tener un ajuste perfecto.



MODA. Un poco menos glamurosa que años anteriores fue la ceremonia virtual de los prestigiosos premios al cine y la tevé.