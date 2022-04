La Albirroja Sub 18 apunta a los Juegos de Rosario

En el certamen, la Albirroja integra el Grupo A junto a Colombia, Curazao y Argentina. Mientras que, en el Grupo B se encuentran Brasil, Bolivia y Venezuela. Todos los partidos se disputarán en la cancha del Club Provincial.

Los juegos de la primera ronda de la Albirroja son: Argentina vs. Paraguay (4 de mayo, 16:00), Curazao vs. Paraguay (5 de mayo, 16:00), Colombia vs. Paraguay (6 de mayo, 09:30).

Avanzan a las semifinales los dos mejores de cada serie y las definiciones por dicha ronda se cumplirán entre el 7 y 8 de mayo.

El evento continental reunirá todos los países de Sudamérica y del que participarán 2.500 atletas que competirán en 24 deportes, y será de antesala a los Juegos de Odesur 2022 de mayores a disputarse en Asunción en el mes de octubre.

Para la competencia absoluta, también ya se encuentran trabajando los seleccionados tanto en el femenino (bajos las órdenes de la entrenadora Nadia Rodas), y masculino (comandado por Carlos Chilavert).