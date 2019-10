La 5ª etapa del vóley arranca hoy

A las 17.20 entrarán en juego los varones: Emilio/Rodrigo vs. Marcelo/Eduardo. A las 18.00 está anunciado el juego entre Jandir/Gabriel vs. Matías/Andy.

A las 18.40 se enfrentarán Karina/Neile vs. Michelle/Adriana; a las 19.20 Erika/Romina vs. Adriana/Denise y a las 20.40 Karina/Neile vs. Patricia/Maggie.

Victoria de Paraguay. En el sudamericano de vóley de piso, en Lima, Perú, la Selección Paraguaya femenina U16 se repuso de la derrota anterior ante Perú y ayer le ganó a Ecuador por 3 sets a 0. Los guarismos a favor de las paraguayas fueron: 25-22; 25-13 y 25-17. En la fecha la Selección Paraguaya vuelve a jugar enfrentando a Chile, a las 17.00 y el domingo ante Bolivia, a las 16.00.