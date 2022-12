Kristen Stewart presidirá el jurado internacional de la Berlinale

“Joven, brillante y con una impresionante carrera, Kristen Stewart es el puente perfecto entre Estados Unidos y Europa”, declaran sobre la decisión los codirectores del evento, Mariette Rissenbeek y Carlo Chatrian.

Stewart, conocida mundialmente sobre todo a partir de su interpretación en la serie Twilight (2008-2012), participó en 2010 en el festival berlinés con la producción independiente Welcome to the Rileys, dirigida por Jake Scott.

Ese mismo año la actriz recibió el Premio Orange Rising Star como mejor nueva intérprete en los premios británicos BAFTA.

En los últimos días, la Berlinale anunció además que la edición número 73 del evento homenajeará con un Oso de Oro honorífico a su carrera al realizador, productor y guionista estadounidense Steven Spielberg.

Te puede interesar: Amber Heard pide otro juicio contra Johnny Depp

En el marco de la ceremonia de entrega de premios, se proyectará en el Berlinale Palast su trabajo más reciente, The Fabelmans (Los Fabelman), una película con rasgos autobiográficos, en la que Spielberg repasa su infancia de forma muy personal.