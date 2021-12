Liverpool no pudo jugar este fin de semana y su entrenador Jürgen Klopp criticó el calendario futbolístico de las fiestas de fin de año. Esto antes de que hoy se encuentren contra el Leicester por fecha 20 de la Liga Premier inglesa. En esta crítica coincidió con el entrenador de Leicester, Brendan Rodgers.

“La situación no debería ser esta. Deberíamos poder hablarlo cada año”, afirmó Klopp con respecto a que los clubes no deberían verse obligados a jugar dos partidos en un intervalo de dos días, entre el 26 y el 28 de diciembre. Rodgers fue más duro: “Es un calendario ridículo y todo el mundo lo sabe. Los jugadores no están completamente recuperados antes de 72 horas después de un partido”, comentó.