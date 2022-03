Kiev reclama en negociaciones modelo de neutralidad propio

“Pero Ucrania ahora está en un estado de guerra directa con la Federación Rusa. Por lo tanto, el modelo a seguir solo puede ser ucraniano y solo sobre garantías de seguridad verificadas legalmente. Y no hay otros modelos u opciones”, reiteró. Ello significa que Ucrania necesita garantías de seguridad absolutas por parte de Rusia, que ordenó la invasión del país el 24 de febrero. El asesor apostó por un acuerdo efectivo y no solo protocolario. Y eso significa que los garantes del acuerdo no se queden al margen en el caso de que se produzca un ataque a Ucrania, como lo hacen hoy, subrayó. “Ucrania ya no quiere depender de procedimientos burocráticos que permitan o no cerrar el cielo para defenderse de los misiles. Necesitamos garantías directas y estrictas de que el cielo se cerrará definitivamente”, agregó Podoliak. Recordó que su país no fue un estado que atacara o planeara atacar a sus vecinos, como hizo Rusia, por lo que Ucrania quiere tener un grupo de aliados realmente poderoso con garantías de seguridad claramente definidas”, concluyó. EFE