Kiese exige a ex presidente que termine con el cháke

El periodista deportivo, ex futbolista y entrenador Carlos Kiese exigió al ex presidente de la República Horacio Cartes (quien también es empresario deportivo) que termine de una vez por todas con el “cháke” (amenaza) del juicio político en el Congreso, porque la indefinición de este tema está afectando a todos en alguna medida.

“Una vez te definiste con el tema de la enmienda (para la reelección) y luego del firmatón para presentarte al Senado. El destino te da la chance para decir ‘yo tengo que ser un estadista, no puedo tener a mi pueblo así’. Vos sos el líder del pueblo colorado. A lo mejor te pido mucho. A lo mejor si era un problema de plata lo solucionabas, pero como esta es una cuestión de principios a lo mejor te cuesta más”, expresó Kiese a través de su programa radial.

“Pero el pueblo merece que tomes una decisión y mirá que no estoy mintiendo, eh. No le estoy pidiendo a Marito que termine ni a Calé ni a Nicanor. Estoy pidiendo en bien del pueblo colorado que te quiere que tomes la decisión y que termines con el cháke del juicio político”, apuntó el ex futbolista.

Agregó que “si querés que haya (el juicio político), ¿cuál es el problema?”.