Kelembu pide intervención de la administración de Miguel Prieto

“Se presume que existe la comisión de graves hechos punible de acción penal pública perpetrados por el actual intendente, como consecuencia del mal desempeño en sus funciones. Hechos que ameritan la intervención e investigación por parte del poder ejecutivo”, señala la minuta presenta por el edil.

robo y estafa. El pedido de intervención, que tiene 8 puntos, entre otros menciona el supuesto hecho de robo y estafa por valor de G. 600 millones en la excavación de 12 pozos artesianos en diferentes puntos de la ciudad, utilizando el rubro 871 trasferencia de capital al sector privado. “El intendente fue denunciado ante el Ministerio Público por este hecho”, refiere el escrito. La acusación en la Fiscalía fue presentada por el mismo Miranda. También habla de un supuesto faltante de G. 70 millones a la Comisión Profestejo del aniversario de la ciudad. Dice que la Junta Municipal aprobó la trasferencia de G. 570 millones y que a la comisión solo le llegaron G. 500 millones.

En otro punto señala el faltante de más de G. 1.000 millones en los registros de la dirección del Centro de Procesamiento de Datos: “Adjudicar licitación a una misma empresa, cuya licitación fue anulada por Contrataciones Públicas, empresa denominada Servinco Paraguay, hecho denunciado ante el Ministerio Publico”.

También apunta que “existen indicios de la venta de calcomanías identificatorias de la Dirección de Defensa al Consumidor a comerciantes que solicitan su patente. Licitaciones anuladas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, autorizar construcción frente al lago, contrariando la ordenanza municipal y adjudicar almuerzo escolar por valor de G. 1.485 millones por vía de la excepción a la misma empresa anulada por Contrataciones Públicas”.

ORDEN DEL JEFE. Por su parte el intendente municipal Miguel Prieto dijo que Kelembu solo cumple órdenes de su jefe, en referencia a Javier Zacarías Irún. Dijo que no le teme a la intervención y pidió a la Junta Municipal que se apruebe el pedido y alega que personalmente irá a rendir cuentas ante la Cámara de Diputados.

“Está cumpliendo la orden de su jefe. Leí los puntos de su pedido y me causaron risa. Ojalá se apruebe. No le temo la intervención, de ninguna manera. Yo quiero que se pida la intervención de mi mandato”, espetó.

Prieto insistió en que la cuestión es política y que los números no le favorecen al Partido Colorado en su intención de recuperar el poder en la Comuna esteña. “Los muchachos del Gobierno saben lo que está pasando. Tengo encuestas y es lamentable cómo están posicionados. No voy a dar números porque van a decir que miento. Pero si yo era el candidato del partido Colorado, del oficialismo, me encierro en mi pieza a jugar PlayStation y no me voy a candidatar”, ironizó.

Declaró que quiere ir más allá y que desde la Municipalidad pedirá por nota a la Cámara Baja un espacio para presentar la rendición de cuentas de su gestión.